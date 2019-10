El dueño del restaurante se disculpó y Alfredo Casero pidió que "sean justos"

Alfredo Casero protagonizó un escándalo a los gritos en un bar luego de que presunto dueño del establecimiento lo haya querido echar, aparentemente, por su expreso apoyo al presidente Mauricio Macri. Esta situación derivó en una discusión que casi termina a las trompadas y que incluyó amenazas de muerte. Ahora, el hombre señalado de increparlo salió a dar su versión de los hechos y el actor utilizó Twitter para referirse al caso. "Sean Justos", pidió.

El dueño del local dio su versión del enfrentamiento en declaraciones a Infobae: "Fue con un empleado la pelea, está arrepentido porque se le fue de las manos. Tengo un amigo en común con Alfredo y lo llamé, por suerte quedó todo bien. Le pedí disculpas”, aseguró.

Asimismo, el propietario del local llamado “El Timón de Jesús”, situado en avenida Dorrego 1699. aclaró: "No me sirve que el restaurant tenga un tinte político, no somos K, ni macristas ni nada. Quiero que la gente entienda que fueron muchos años de sacrificio para que en una hora se vaya todo al diablo, porque cuando pasa algo así la gente no viene más. Pelearse no ayuda, siempre trato de guardar mis pensamientos sobre fútbol o política”.

La pelea. En un video que circuló en redes, se observa como Casero se fue detrás de la barra y comenzó a discutir con el empleado. "Tengo medio millón de personas en Twitter y la cagada va a ser para vos y para tu negocio, porque hiciste un muy mal negocio al tratarme así”, le llega a decir el actor en la filmación.

Ante esto, el hombre respondió: "¿Me estás amenazando que me vas a matar? Me estás amenazando que me vas a matar. Aunque tengas 80 años te la vas a bancar, pelotudo”.

Disculpas. Tras el episodio, el humorista utilizó su cuenta de Twitter para pedir perdón por lo ocurrido.“Por favor no tiene nada que ver el restaurante donde estuve. Yo no lo filmé. Es algo común a lo que estoy acostumbrándome. Podía haber pasado desapercibido, pero por favor el dueño del bar es amigo de un amigo. Por favor sean justos", expresó.

F.D.S./ EA