Casero llamó a defender al Gobierno y "no quedarnos en casa esperando que vengan los nazis con los tanques"

"Tenemos que salir a la calle. Hay una forma y es la lucha. No quedarnos en casa esperando que vengan los nazis con los tanques. Eso no existe", dijo el actor Alfredo Casero en una especie de mensaje revolucionario que se difundió en un video, pese a que había anunciado días atrás que cerraría su cuenta de Twitter. Además, expresó "tristeza" por "el porvenir", en referencia al posible triunfo del Frente de Todos en las próximas elecciones.

Luego del resultado de las PASO del 11 de agosto, el humorista cuestionó la voluntad popular expresada en las urnas: "Pueblo de opas" y "Pueblo carroñero", fueron los filosos mensajes que escribió desde su red social. Días más tarde, anunció que a pedido de sus hijos cerraría su cuenta de Twitter, porque "los hice sufrir, -y mucho- cuando estuve tanto tiempo internado. Hoy no tengo fuerza porque me la gasté toda en salud. País trampa, 1810", expresó en su momento.

Sin embargo, comenzó a circular un video del actor que no fue difundido a través de esa red social, pero repite sus mensajes políticos: "Mi pelea nunca fue por un partido ni por un político, sino por mantener la República, que parece un eslogan, pero no es así. Pregúntenle a los venezolanos que decían 'no, esto no nos va a pasar a nosotros'. Van a entregar el país para no ir presos".

También se mostró escéptico sobre la efectividad de las políticas de un eventual gobierno del Frente de Todos, al indicar que "ahora vuelven como si fuera a sacarnos de los problemas que construyeron" y agregó: "Van a entregar el país para no ir presos". Y apuntó directamente contra la ex presidente, Cristina Kirchner: "Va a ser la que maneje el futuro del país nuevamente, con una receta populista que no sirvió en ningún lado. Esto es urgente, vamos a perder la República como la perdieron los venezolanos, esto es un plan internacional".

Alfredo Casero arremetió contra Cristina Kirchner: "Aún sigue teniendo imbéciles que le hacen el show"

"Pero no te dejes avasallar. Salgamos a la calle para defender lo que vamos a perder el día de mañana... y de una manera tan estúpida", dijo y agregó: "A ver cuando hacemos esa marcha. Tenemos que hacerlo, hay que salir a la calle, no quedarte esperando a que vengan los nazis con los tanques".

DR EA