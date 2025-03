A última hora del jueves, más de 51 mil usuarios de Edesur seguían sin luz

La situación energética sigue siendo un karma argentino. Pasan los gobiernos, aumentan las tarifas, pero en verano los cortes son "un clásico"...Y en la noche de este jueves 6 de marzo, al cabo de otro día de térmica durísima, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) daba cuenta cerca de medianoche de más de 50.000 usuarios de Edesur sin suministro eléctrico en el AMBA, situación que puede agravarse con las altas temperaturas que también promete el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes. Eran precisamente, son 51.440 los usuarios sin luz de Edesur, en tanto que para la otra concesionaria, Edenor, la situación era mucho más aliviada, son apenas 3253 clientes a oscuras.

Las zonas más afectadas de Edesur eran Avellaneda, Berazategui, Lanús y Quilmes. Por su parte, en Capital, la situación más crítica se vivía en el barrio de Flores, donde cientos de vecinos permanecían sin electricidad ni agua en medio de la sofocante ola de calor.

El informe del ENRE a las 22:35 del jueves 6 de marzo

Además, el SMN mantiene para este viernes el alerta roja por calor extremo para CABA y nueve provincias del norte del territorio nacional, advirtiendo sobre máximas de hasta 40 grados, al igual que la jornada del jueves. El caos del suministro de Edesur comenzó el miércoles 5, con una falla que derivó en el desenganche de máquinas de las generadoras de electricidad Central Puerto y la salida total de servicio de Central Costanera.

Esto provocó una baja 2500 MW, lo que generó un masivo corte de servicio en buena parte del AMBA, que llegó a alcanzar a más de 600 mil usuarios mayoritariamente de Edesur, que se mantuvo durante horas y que, incluso, afectó hasta la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.

Desde la Secretaría de Energía remarcaron que la falla respondía a los sistemas de Edesur y que “no había inconvenientes para atender con normalidad el resto del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”. A su vez, Por su parte, la compañía eléctrica señalada expresó mediante un comunicado en su cuenta de X (ex Twitter) que “prestan servicio con normalidad ante la creciente demanda por la ola de calor”. En contraposición, señalaron que la mayoría de los cortes se deben a la implementación de medidas preventivas y trabajos de mantenimiento.

Cansados de atravesar la ola de calor sin ningún tipo de respuesta oficial y el suministro cortado hace más de 100 horas, los ciudadanos de la zona de Once cortaron la intersección de las calles Corrientes y Junín. Según explicaron, los cortes empezaron el domingo a la noche y, cinco días después, Edesur no les dio ninguna solución.

En diálogo con La Nación +, una de las vecinas de la zona, Silvia, contó indignada: “¿Cómo hacemos con todo lo que tiene que ver con la higiene? No son dos días, son cinco. Es imposible vivir así. La empresa nos tiene que dar una respuesta porque nosotros somos usuarios. Estamos pidiendo que al menos traigan un generador para bañarnos“.

Además, otra persona aseguró al mismo medio que, entre los afectados, hay gente de grupos riesgo. “Llevo cinco días sin luz. Yo pude ir a casas de amigos, pero hay mucha gente mayor que no puede bajar por la escalera y hay que subirles baldes con agua. Quizás no tienen gente cercana y también tuvieron que tirar comida. Esto ya no se puede aguantar. Si llamamos, solo nos dicen que nos comprenden“.

