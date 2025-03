Este miércoles, mismo día en el que se aplicó un nuevo incremento en la luz, se registraron dos apagones masivos que dejaron sin suministro eléctrico a más de un millón de personas durante casi 8 horas, en medio de una jornada marcada por las altas temperaturas.

Dado que la ola de calor no da tregua, existe preocupación en el sector eléctrico y se espera que continúen los "días complicados", considerando que las temperaturas podrían intensificarse de cara al viernes. "Puede volver a pasar", advirtió al respecto el ex subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, en diálogo con AM 530.

"Hubo dos cortes, uno a la mañana temprano y otro al mediodía. La causa fue la misma al inicio, que salieron dos líneas de alta tensión del área de concesión de Edesur, son unas líneas que van de la central Costanera a Hudson", detalló el exfuncionario.

Hasta el momento, se desconocen los motivos concretos por los que fallaron las dos líneas de alta tensión de Edesur en la zona sur del Área Metropolitana (AMBA), hecho que produjo un apagón alrededor de las 5:30hs, dejando sin servicio a 550.000 usuarios, y otro colapso a las 12:20 del mediodía, dejando a oscuras a otros 622.000 usuarios.

"Nuestros técnicos recorrieron en forma aérea y por tierra las líneas afectadas, durante esta mañana y el mediodía, para iniciar así una investigación que determine las causas de las fallas", indicaron desde la empresa luego de que restituyera gran parte del suministro durante la noche del miércoles.

En paralelo, la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, y el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) iniciaron una investigación para comprender los motivos de los cortes, teniendo en cuenta que las fallas suelen ocasionarse en las redes de media y baja tensión, que son las que llegan a los hogares, y no en las altas.

Las líneas de alta tensión son las que funcionan desde las empresas de generación hasta las subestaciones de las distribuidoras y, considerando que la primera falla se dio durante la madrugada, cuando el consumo energético es menor, algunas personas no descartan que haya habido un sabotaje.

"Hicimos el recorrido en la mañana y lo único que se encontró fueron algunos cables tirados en el piso, que no eran de Edesur, abajo o cerca de las líneas. No se puede afirmar nada por ahora, pero no tiene pinta de una falla común. La demanda a esa hora era muy baja. La línea que se cortó al mediodía no es la misma de la mañana, pero era la que continuaba el recorrido de trasmisión", explicaron desde la distribuidora según La Nación.

"Ante las altas temperaturas que se esperan para este jueves y viernes, se reforzó el número de cuadrillas en la vía pública y se llevan adelante operativos especiales para la atención de los electrodependientes, como así también la movilización de grupos electrógenos de gran porte", adelantaron desde Edesur, por su parte, tras lo ocurrido.

Teniendo en cuenta que el calor continuará durante las próximas jornadas, se teme que la situación empeore en caso de que la misma sea consecuencia del alto consumo, las temperaturas extremas y un sistema eléctrico que atravesó años de desinversión.

En este sentido, aunque suena lejano, desde el sector ya advirtieron que el verano de 2026 será aún más complicado que el de este año, con temperaturas extremas, un sistema energético deteriorado y una economía recién salida de la recesión y con mayor demanda energética.

"No hay planes de inversión"

En el marcos de la polémica desatada por los dos apagones masivos ocurridos en la zona sur del AMBA, Federico Basualdo cuestionó al Gobierno de Javier Milei argumentando que hay una "falta de control" como consecuencia de la desregulación.

"Esto nos hace pensar y preguntarnos acerca de las inversiones del Área Metropolitana después de este aumento discrecional y realmente significativo de los ingresos que aplicó el Gobierno Nacional. Es decir, estamos atravesando el segundo año de ajustes tarifarios mensuales y aumento de ingresos para las distribuidoras y no conocemos aún los planes de inversión", señaló.

El exfuncionario consideró que "estas son las consecuencias de la falta de control y de la transferencia de ingresos de la economía de los hogares a las empresas sin controlar el destino de esos fondos" y que "el sistema de distribución, está dando muestras de que no funciona".

"Habría que preguntarnos sobre la necesidad o no de reestructurar el funcionamiento del sistema eléctrico en este segmento", indicó y agregó: "Tenemos no solo el aumento de tarifas sino la suspensión también de obras de infraestructura que son claves para el sistema eléctrico y que, de haber estado, en este caso hubieran permitido reponer más rápido o evitar la expansión del apagón".

Basualdo consideró que "estamos viendo la consecuencia de la política oficial respecto al sistema eléctrico" y concluyó: "Son fallas técnicas, lo que habría que esperar, que todavía no llegó y tendría que haber llegado, es una respuesta oficial del gobierno y de la empresa en detalle sobre qué pasó, por qué salieron las líneas y por qué esas líneas que salieron después obligaron o hicieron caer una parte importante del sistema del Área Metropolitana".

