Emiliano Gatti, el ex conductor de televisión condenado a seis años de prisión por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, continuará residiendo en Bahía Blanca, donde vive actualmente, con prisión domiciliaria y bajo medidas cautelares que incluyen el uso de tobillera electrónica y dos presentaciones diarias ante la Justicia.

No obstante, la resolución del tribunal no constituye el cumplimiento de su condena. Según indicó el diario Río Negro, la audiencia realizada en la ciudad rionegrina de Roca estipuló que el ex conductor aún no ingresará al cumplimiento efectivo de su condena y que las medidas cautelares solo buscan garantizar su sujeción al proceso judicial hasta que se resuelvan los recursos de apelación que presentó su defensa.

Las medidas cautelares determinadas, el uso de tobillera electrónica y el que se presente al menos dos veces por día en comisarías, tiene como objetivo no entorpecer la causa judicial y evitar riesgos procesales, como una eventual fuga o la obstrucción de la Justicia, pero no tienen un carácter punitivo.

La Fiscalía y la querella, por su parte, solicitaron que cumpla prisión preventiva en un edificio del Servicio Penitenciario, aunque el Tribunal desestimó el pedido considerando que el monitoreo electrónico y las presentaciones en diarias en dependencias policiales son suficiente para garantizar la sujeción al proceso.

Aunque Gatti enfrente considerables restricciones en su libertad, este período no equivale al cumplimiento de su pena de prisión efectiva, el cual se iniciará luego de que se agoten todas las instancias de apelación, una ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y, como último recurso, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La fiscal del caso, Graciela Echegaray, explicó que solicitó la prisión preventiva por el peligro de fuga, aunque no por la condición económica del imputado, sino por la falta de certezas sobre sus ingresos y su capacidad y recursos para ocultarse.

"No tengo elementos que me permitan descartar el riesgo de fuga. Las presentaciones diarias no han sido suficientes para garantizar que el imputado permanezca disponible para la justicia", argumentó. Sin embargo, no se le dio lugar a su pedido.

Por el contrario, el abogado defensor del periodista, Marcelo Hertzriken Velasco, explicó: "Nosotros consideramos que la decisión se ajusta parcialmente a derecho, pero nos llama poderosamente la atención el grado de improvisación de la querella y el Ministerio Público Fiscal al pedir una audiencia sin pruebas para fundamentar una prisión preventiva. Lo que faltó aquí fue equilibrio y objetividad. La Fiscalía presentó argumentos para la galería, basados en especulaciones que no se corresponden con el comportamiento real de mi cliente".

El caso de Emiliano Gatti

El periodista y ex conductor fue sentenciado el 16 de septiembre de 2024 por un Tribunal de Roca a seis años de prisión por la tenencia de al menos 50 videos de abuso sexual infantil. Había sido detenido en noviembre de 2022 como parte del operativo "Red Federal en Alerta", simultáneo en 15 distritos del país, que tuvo como resultado 17 personas detenidas.

En declaraciones pasadas, Gatti sostuvo que "desde el primer día lo consideraron culpable" y lamentó "que lo hayan usado para que no quedar mal a nivel nacional".

