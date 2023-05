El creador de la moto a cerveza se viralizó tras compartir su sorprendente invención

La curiosa y sorprendente invención de la moto a cerveza se viralizó en las distintas plataformas luego de que su creador compartiera las imágenes a través de las que cautivó a los usuarios debido a su novedoso descubrimiento que cobró vida en el garaje de su casa.

Un ciudadano estadounidense oriundo del estado de Minnesota, Ky Michaelson es furor en las distintas redes sociales por haber ideado el vehículo cuyo combustible es la bebida alcohólica. El joven norteamericano es considerado como un “genio” que se singulariza por su imaginación .¿Cómo funciona?

¿Cómo funciona el sistema de encendido de la moto a cerveza?

La sorprendente moto a cerveza creada en los Estados Unidos

Esta innovación funciona con un barril de cerveza de 50 litros que reemplaza a la nafta como componente de abastecimiento. El sistema de arranque y movimiento de la moto, se da por la ubicación del bidón cumpliendo la función de tanque de gasolina y, posteriormente se calienta el líquido a base de cebada a más de 300 grados Fahrenheit. El proceso de evaporación desencadena el impulso necesario para encenderla.

“El precio del combustible está subiendo. Yo no bebo, no soy bebedor, así que no se me ocurre nada mejor que usarla como combustible” relató Ky Michaelson y reveló que “la moto propulsada por cerveza tiene 52 litros como una espiral calentadora en lugar de un motor de gas”.

El video que publicó en su propio canal de Youtube, @kytherocketman en el que explica su armado y como la ideó, tiene actualmente 2,5 millones de visualizaciones. Además, ya ha obtenido premios y planea exhibirla en su museo en el que hoy muestra el resto de sus producciones.

El constructor de la llamativa motocicleta aclaró que “aún no he realizado una prueba completa de manejo”, sin embargo, planea probarla en una pista de carreras de los Estados Unidos antes de ser mostrada antes de que el público pueda verla presencialmente.

El motociclo que circulará a base de cerveza será el primero en todo el mundo, marcando un hecho inusitado y captará la atención de los curiosos a nivel global.

