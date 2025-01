El economista Antonio Aracre presentó su renuncia a C5N luego de un fuerte enfrentamiento con el periodista Pablo Duggan durante un debate en vivo en Duro de Domar. La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, donde Aracre agradeció al canal y explicó las razones de su partida.

Un debate encendido: salarios y precios

El cruce entre ambos se produjo durante una discusión sobre el impacto de las políticas económicas en los salarios y los precios. Las tensiones aumentaron rápidamente cuando Duggan acusó a Aracre de defender al gobierno y todo desembocó en un intercambio de acusaciones que terminó por incomodar al economista, quien se sacó el micrófono y abandonó el estudio.

En medio del debate, Antonio Aracre había afirmado: "Lo que vos estarías sugiriendo es que lo que hay que bajar son los sueldos, porque si los precios están bien..."

La respuesta de Pablo Duggan no tardó en llegar, y fue contundente: "¡No, no, no, Antonio! ¿Cómo me vas a decir a mí que estoy denunciando que, por culpa de Milei, este año le van a bajar los sueldos a la gente, que yo estoy proponiendo que bajen los sueldos? ¡Yo entiendo que vos quieras tergiversar todo, pero tené un límite! A mí no me vas a decir que yo quiero que bajen los sueldos, porque me voy a calentar, no me hagas calentar, te lo pido, por favor!"

Aracre intentó bajar la tensión y retomar el diálogo: "Pero Pablo, es una ecuación económica..."

Sin embargo, Duggan volvió a interrumpirlo, esta vez de forma más vehemente: "¡No me vuelvas a repetir en la cara que yo quiero bajar los sueldos de la gente, porque me rompe soberanamente lo que ya sabés que no!"

El enfrentamiento cerró con un último intercambio de palabras. Mientras Aracre insistía en su postura, Duggan lanzó su respuesta final: "¡Acá no hay chicana berreta! ¡Hay que respetar a los compañeros, Antonio!"

El mensaje de Antonio Aracre luego de la pelea con Pablo Duggan

"Agradezco a Nicolás Bocache y a las autoridades de C5N por la enorme oportunidad que me dieron para debatir las ideas de la libertad en su casa. Entiendo que eso pueda generar intercambios acalorados, pero cuando el conductor se corre de su rol y me falta el respeto, no hay más nada para hacer allí", escribió en X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

"Lamento los inconvenientes que mi salida pueda haber causado, pero considero que este es el mejor camino", agregó el economista.

Con su renuncia, Antonio Aracre puso fin a su breve Duro de Domar, donde, en el juego del debate entre panelistas, cumplía el rol de defensor de las políticas económicas del gobierno libertario.

Cynthia García presentó su renuncia "indeclinable" a Duro de Domar y sus seguidores la asociaron a los cruces con Mariana Brey

La situación marcó un cierre inesperado para un espacio que él mismo había definido como "una oportunidad para el debate de ideas".

