La periodista Cynthia García anunció a través de sus redes sociales que presentó su renuncia al programa "Duro de domar", programa de C5N en el que participaba como columnista política. "Agradezco este tiempo a Nicolás Bocache, a Pablo Duggan, a lxs productores y a todxs mis compañeres durante estos años", escribió en X y en Instagram la conductora de Radio AM750.

García protagonizó en las últimas semanas varios enfrentamientos mediáticos con algunos de sus colegas en el programa, especialmente con Mariana Brey y Guillermo Moreno, quienes suelen participar en debates sobre temas de coyuntura.

Uno de los intercambios más encendidos ocurrió recientemente durante una discusión sobre el veto a la ley de financiamiento universitario, tema que generó un fuerte cruce con Brey.

“El problema que tenes es que no sabes lo que decís”, le respondió García luego de que Brey afirmara que "los pobres no van a las universidades". La también conductora de Radio AM750 refutó esta afirmación, argumentando que la concurrencia a universidades por parte de sectores populares creció exponencialmente, y acusó a su colega de dar datos sin respaldo oficial.

Otro tenso intercambio entre ambas tuvo lugar en un debate sobre violencia de género, en el contexto de las denuncias contra el expresidente Alberto Fernández. En esa ocasión, Brey defendió su derecho a opinar, destacando que lo hacía como “una ciudadana común” y subrayando su independencia de intereses externos, en contraste con García. "La diferencia es que yo opino desde mi punto de vista, de una ciudadana común, a mí no me opera nadie, no trabajo para nadie. Soy absolutamente libre, esa es la diferencia entre vos y yo", agregó la penelista.

"Claro… las pruebas a la vista", ironizó la periodista quien previamente había acusado a Mariana Brey de que a sus opiniones le faltaban de sustento.

Pero las tensiones en el programa no se limitaron a Brey. En otro debate, García cuestionó al exfuncionario Guillermo Moreno sobre la existencia de un protocolo de género en el espacio que él conduce. "¿En el espacio que vos conducís hay protocolo contra la violencia de género?". Guillermo respondió: "No es necesario", argumentando que, al tratarse de un espacio y no de una organización, no se requiere. "Somos bien doctrinarios, y con la doctrina alcanza", sentenció Moreno.

En una entrevista a Eter, García se sinceró sobre su relación con la televisión, un medio que, admite, le genera ciertos conflictos. "Me gusta la televisión, pero me cuesta. Hay toda una cuestión de producción de imagen y tiempo que lleva esa producción", explicó. Para García, la televisión muchas veces requiere “simplificar” los mensajes, lo cual le genera incomodidad, ya que prioriza un estilo de comunicación que, según sus palabras, "no renuncie a la complejidad".

"A mí no me interesa ejercer la comunicación para llenar minutos de aire de radio ó de televisión, y muchas veces la televisión, por la lógica, requiere que llenes minutos, y te exige un nivel de simplismo, que a mí me conflictúa", expresó.

Finalmente, durante la misma charla, García compartió una experiencia personal que marcó su vida y que, según ella, impactó también en su desarrollo como periodista. "A los 5 años sobreviví a un balazo en el pecho de arma de fuego, que estaba en la casa de mi abuelo, me pegaron un disparo. Creo que eso me ha marcado como una sobreviviente y como una periodista, que hace el intento todos los días del ejercicio comunicacional".