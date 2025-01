Viviam Perrone cruzó a Ramiro Marra por su foto con un chofer de Uber Moto sancionado por su pasajera alcoholizada

El nuevo año comenzó con un episodio que generó una fuerte polémica: un joven que trabaja con su moto con una conocida aplicación de transporte fue multado y le secuestraron la moto porque la pasajera que trasladaba dio positivo en un test de alcoholemia.

“Yo no la conozco y no tengo forma de comprobar si ella bebió o no. Mi responsabilidad es no tomar alcohol, pero no me puedo hacer cargo de cada usuario que me toca”, declaró Ciro, el joven sancionado por los encargados de controlar.

Ciro contó que intentó demostrar su situación mostrándole la aplicación al agente de tránsito. “Le mostré la app al agente de tránsito (para certificar que estaba trabajando), pero me dijo ‘no es mi problema, estás manejando con alguien alcoholizado y la ley es la misma por más que sea o no un conocido’”, relató en declaraciones a los medios que cubrían el control vial del gobierno de la Ciudad..

El conductor aceptó que la ley tiene sentido al señalar que una persona alcoholizada podría “desestabilizar la moto”. Sin embargo, consideró que, al estar trabajando, no puede saber con certeza si sus pasajeros consumieron alcohol.

Por su parte, la pasajera involucrada en el incidente también dio su versión. “Me dio positivo (el control), pero desconocía que no podía subir (como pasajera) tras haber consumido alcohol”, afirmó, al tiempo que agregó: “Me dijeron que espere para recibir más información y nada más. No siento culpa porque no sabía y él (por el conductor) no me preguntó si yo estaba alcoholizada”.

La viralización del caso y la intervención de Marra

La situación escaló rápidamente en redes sociales, lo que llevó al chofer a pedir ayuda a los medios y a referentes políticos. Ramiro Marra, dirigente de La Libertad Avanza, fue el primero en reaccionar. “Ya estoy en contacto con Ciro, analizando el Código de Tránsito. Esto es inaceptable”, expresó el político.

Marra también criticó a la pasajera. “La acompañante estuvo pésima, lo llevó a cometer una falta y se desligó de toda culpa”, aseguró. Luego propuso modificaciones al Código de Tránsito: “Es necesario cambiar el Código de Tránsito (5.4.5) para que: 1) La multa recaiga en el acompañante; 2) Sea agravada por poner en riesgo al conductor; 3) No se retire la moto”.

Gracias a la intervención de Marra, que se enteró del caso por redes sociales, Ciro pudo recuperar su moto de la playa de infractores, sin pagar la multa correspondiente. Sin embargo, esto generó reacciones críticas, entre ellas la de Viviam Perrone, referente de Madres del Dolor.

Las críticas de Viviam Perrone a Ramiro Marra

Perrone argumentó que la normativa busca evitar accidentes ocasionados por pasajeros en estado de ebriedad, quienes podrían desestabilizar el vehículo. Explicó que, en este caso, Ciro dio negativo en el control de alcoholemia, mientras que su pasajera tenía 0.9 de alcohol en sangre.

La referente de Madres del Dolor expresó su indignación en redes sociales. “Qué pena que no le hiciste respetar la ley vial como cualquier ciudadano. No hacía falta que lo acompañes. Se paga la multa y listo. Las leyes hay que respetarlas. Y si no te gusta, cambiala. Eso intentamos desde Madres del Dolor pero pocos ayudan. Es más fácil la foto”, publicó en X, refiriéndose a la imagen de Marra junto a Ciro al recuperar la moto.

En otro tuit, Perrone añadió: “Mundialmente es así porque el pasajero te puede desestabilizar. La App le debería dar un alcoholímetro al conductor, por su vida. La ley es así. Hay que respetarla. Si no, ¿a mí me hacen una multa y lo llamo a Marra para que me la saque?”.

Otros cruces entre Perrone y legisladores libertarios

No es la primera vez que Perrone se enfrenta a figuras de La Libertad Avanza. La semana pasada, tuvo un cruce con Marcela Pagano, diputada del espacio libertario, a raíz de un conflicto con diplomáticos rusos que se negaron a realizar un test de alcoholemia.

En ese episodio, Perrone cuestionó al subsecretario de tránsito porteño por no actuar con mayor firmeza ante el incumplimiento de las leyes locales. “Leímos su denuncia penal contra el Sr. Darío Antiniolo Subsecretario de Tránsito y Leandro Ricciardi, Director General del Cuerpo de Agentes de Tránsito. Ud hizo la denuncia ya que el conductor del vehículo diplomático no accedió a realizarse un control de alcoholemia. Según el tratado Internacional de Viena, todos los tratados están por encima de las leyes. Pero, circulando en una ciudad, hay leyes básicas como el respeto al semáforo, no tapar las rampas para discapacitados, no conducir en estado de embriaguez, etc que deben respetarse”, señaló Perrone.

Pagano, presidenta del Grupo de Amistad Parlamentario Ruso, respondió: “Los diplomáticos están sujetos a las leyes argentinas con las restricciones que marca la convención, salvo que violen una norma no pueden ser detenidos, requisados o sometidos a controles físicos”.

En tanto, Perrone aprovechó la ocasión para insistir en la necesidad de aprobar cambios en la Ley Vial. “Te pido a vos y a todos los legisladores que nos ayuden con el proyecto que tenemos en Cámara de Senadores para cambiar la ley vial. Solo se tiene que votar en el recinto. Y que pronto haya ALCOHOL 0 en ciudad”, concluyó en su cuenta de X.

