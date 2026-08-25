Sin asignarle presupuesto adicional, el Gobierno creó un Plan Nacional para el autismo

El autismo tiene desde ahora un nuevo marco nacional en materia de salud pública en la Argentina. El Ministerio de Salud aprobó oficialmente un “Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista” (TEA), una iniciativa que pretende ordenar y fortalecer la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y la continuidad de los cuidados de las personas con esta condición en todo el país.

Sin embargo, la iniciativa tiene una particularidad que puede condicionar su alcance. La Resolución establece expresamente en su artículo 3° que “el dictado de la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna para esta jurisdicción”. Es decir, la creación del Plan no viene acompañada, al menos en esta norma, por una partida presupuestaria adicional específica.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1115/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Mario Lugones.

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Encuesta: siete de cada diez argentinos afirman conocer a alguien con autismo

La medida intenta establecer una referencia técnica común para un problema sanitario que involucra a miles de familias y que, pese a haber ganado enorme visibilidad durante los últimos años, sigue mostrando dificultades en el acceso al diagnóstico, profesionales capacitados y acompañamiento adecuado. La normativa se apoya en la Ley 27.043, que declaró de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con TEA, y en su reglamentación de 2019.

El objetivo es “impulsar la mejora continua” de la atención, el tratamiento, la rehabilitación y la continuidad de cuidados. Para eso, el Ministerio apunta especialmente a la detección y el diagnóstico temprano, la intervención oportuna y el acceso a tratamientos adecuados y basados en evidencia. También se buscará que los distintos niveles del sistema sanitario manejen criterios técnicos comunes, algo relevante en un sistema de salud fragmentado y federal.

Seis ejes de trabajo en Trastorno del Espectro Autista

El programa tendrá seis grandes ejes: promoción y prevención; formación y capacitación de recursos humanos; apoyo a las personas con TEA y sus familias; investigación, innovación y sistemas de información; coordinación intersectorial; y diagnóstico epidemiológico.

Cada área deberá contar con indicadores de desempeño, proceso y resultados para evaluar avances y eventualmente corregir las estrategias.

Uno de los puntos centrales será llevar herramientas de pesquisa al primer nivel de atención e incorporar el seguimiento del desarrollo infantil como mecanismo para identificar tempranamente señales que ameriten una evaluación especializada. También se prevé elaborar guías para detección, diagnóstico, derivación y abordaje, además de cursos destinados tanto a profesionales sanitarios como a actores de la comunidad educativa.

La estrategia incluye además un aspecto muy reclamado por las familias: el acompañamiento. El Ministerio plantea trabajar con las provincias y otras jurisdicciones para impulsar programas de atención psicológica para padres y cuidadores y estrategias terapéuticas que involucren al entorno familiar.

Otro objetivo será mejorar la información epidemiológica nacional sobre autismo. El Plan propone capacitar a los equipos responsables de los sistemas jurisdiccionales de vigilancia para realizar un primer diagnóstico epidemiológico nacional y promover convenios de cooperación destinados a ampliar la investigación.

El desafío del TEA en la Argentina

El desafío no es menor. Una encuesta nacional presentada durante la Semana Azul 2026 mostró que siete de cada diez argentinos dicen conocer a una persona con autismo, aunque apenas uno de cada cuatro asegura comprender en profundidad sus características. Además, el 87% considera que la sociedad argentina todavía no está suficientemente informada sobre el tema. La mayor visibilidad, en otras palabras, todavía no se traduce necesariamente en mayor conocimiento ni en inclusión efectiva.

La puesta en marcha quedará bajo la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, que además quedó facultada para dictar guías, recomendaciones y normas complementarias. Sobre el papel, el nuevo Plan intenta avanzar justamente sobre varios de los problemas que familias y especialistas vienen señalando desde hace años: diagnósticos que llegan tarde, diferencias territoriales en el acceso, falta de capacitación y dificultades para sostener los cuidados.

¿Qué es el TEA?

El Trastorno del Espectro Autista es una condición del neurodesarrollo que puede manifestarse de maneras muy diferentes y acompañar a la persona durante toda su vida. Precisamente por esa heterogeneidad se habla de “espectro”: no existe una única forma de autismo ni todas las personas requieren los mismos apoyos.

En los últimos años, el autismo ganó una fuerte presencia social. La encuesta mencionada, realizada sobre 1.415 casos y presentada hace unos meses, determinó que siete de cada diez argentinos conocen a alguien con TEA, pero apenas uno de cada cuatro considera que posee un conocimiento elevado sobre sus características.

El 87% cree, además, que la sociedad está insuficientemente informada.

cp