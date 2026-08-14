Autismo, vínculos y nuevas miradas: Liliana Kaufmann contó cómo sus experiencias se transformaron en libros

La especialista Liliana Kaufmann relató en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, cómo su experiencia profesional con niños y familias vinculadas con el autismo terminó convirtiéndose en el origen de varios de sus libros.

“A mí la experiencia de trabajo con ellos me llegaba muy profundamente”, explicó. Con el paso del tiempo comenzó a advertir situaciones que, según su mirada, no encontraban una explicación suficiente en las teorías existentes. “Me parecía que pasaban cosas que no estaban escritas en las teorías”, sostuvo.

Ese descubrimiento modificó también su forma de trabajar: el eje dejó de estar colocado exclusivamente en las características del autismo para incorporar aquello que sucede en los vínculos entre los niños, sus familias y quienes los acompañan.

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“Soledades” y el impacto en las familias

Uno de sus primeros libros fue Soledades, las raíces intersubjetivas del autismo. Allí buscó observar qué ocurre cuando los padres se encuentran con un hijo que no se comunica como habían imaginado. “Trata justamente de esto, de qué le pasa en ese encuentro a los padres cuando nace un niño que no se comunica como ellos esperaban que lo hiciera”, explicó Kaufmann.

La experiencia también transformó su perspectiva profesional. “Cambió también mi mirada, porque si no quedaba como todo puesto en lo que es una patología y la mirada mía tenía que ver con el encuentro”, afirmó. De esta manera, la soledad deja de aparecer solamente como una característica individual para ser pensada también desde aquello que experimentan las familias frente a las dificultades de comunicación.

El arte como una forma de decir

En su libro más reciente, Manu y los anidibujos, Kaufmann profundiza esa búsqueda a partir de las producciones artísticas de un joven con autismo. “El encuentro se produce entre la producción artística de un joven con autismo que dibuja animales fantásticos y maravillosos, a los cuales intento darles voz para que cuenten qué es lo que Manu quiso representar con esos animales”, relató.

Los dibujos funcionaron como un puente para establecer otra forma de diálogo. A partir de ellos, la especialista comenzó a descubrir expresiones que podían pasar inadvertidas si la comunicación era evaluada únicamente desde parámetros convencionales.

Cuestionar prejuicios sobre el autismo

Kaufmann también puso en discusión algunas ideas instaladas alrededor de las personas con autismo, como la supuesta falta de empatía, de comprensión de los demás o de capacidad para solidarizarse.

Su experiencia con Manu la llevó a cuestionar esas afirmaciones. “En esta charla entre él y yo y entre los animales que él dibujaba, me empecé a dar cuenta de que él estaba diciendo cosas que no estaban dichas”, señaló.

A través de sus libros, Kaufmann propone correrse de definiciones rígidas y observar los distintos modos en que una persona puede comunicarse. Su mirada pone en primer plano el vínculo, el encuentro y aquello que puede expresarse incluso cuando no aparece formulado de la manera esperada.