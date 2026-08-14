Advierten que una corrida cambiaria podría tener un disparador político más que económico

El mercado cambiario argentino vuelve a concentrar la atención de cara al escenario electoral. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Leonardo Anzalone, director de CEPEC, diferenció una eventual corrida cambiaria de la dolarización que habitualmente se produce durante los años electorales. “Ahí habría que definir qué es corrida y qué es una dolarización más o menos normal para los años electorales de Argentina”, explicó.

El economista consideró esperable que aparezca cierta presión sobre el dólar y señaló que ya se observa una mayor participación oficial en instrumentos vinculados al mercado cambiario. “Creo que algo de presión va a haber, algo de intervención en el mercado hay”, sostuvo.

“El Banco Central está mejor parado que hace dos años”

Anzalone destacó que, pese a las dificultades económicas, el Banco Central enfrenta el escenario con una posición relativamente más sólida que en períodos anteriores. “La Argentina no tiene una economía para que funcione a estos niveles. A pesar de todo eso, el Banco Central está mejor parado que hace dos años”, afirmó.

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Para el director de CEPEC, esa situación podría otorgarle a la autoridad monetaria una mayor capacidad de respuesta frente a episodios de volatilidad, aunque evitó asegurar que esa fortaleza resulte suficiente ante una eventual corrida.

El factor político como posible disparador

Anzalone ubicó el principal riesgo en el terreno político más que en un deterioro económico puntual. “Para mí el trigger, el disparador de una posible corrida, me parece que es más un tema político que económico en sí mismo”, señaló.

Según explicó, el mercado puede reaccionar rápidamente cuando comienza a interpretar determinadas decisiones oficiales como errores. “Se empieza a observar cada vez con mayor profundidad aquellos tiros en los pies que se pega el Gobierno”, sostuvo.

“¿Cómo se arma una corrida? Muy fácil, muy rápido”

Para describir la velocidad con la que puede generarse una salida hacia el dólar, Anzalone recurrió a la dinámica cotidiana entre operadores financieros. “¿Cómo se arma una corrida? Muy fácil, muy rápido”, afirmó. “Vos estás en una mesa de dinero, yo estoy en otra, uno llama al otro, le dice: ‘Che, ¿nos vamos?’. Porque, ¿nos vamos?”, ejemplificó.

Según el economista, una señal pequeña puede desencadenar rápidamente una reacción colectiva: “Fue un mensaje de WhatsApp, y eso se hace así y se fueron”. En ese contexto, destacó el peso que tienen las expectativas sobre las decisiones financieras. “El órgano más sensible es el bolsillo”, resumió.

Anzalone evitó anticipar que una corrida efectivamente vaya a producirse, pero consideró que el escenario deberá seguirse con atención. “¿Cierto es que el Banco Central está mejor parado que en otras veces? Me parece que todavía queda camino para ver”, concluyó.