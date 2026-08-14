Jorge Luz, el artista que “nunca se la creyó”: la primera biografía de un humorista inolvidable

El periodista, escritor y guionista Hugo Paredero presentó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la primera biografía de Jorge Luz, surgida de una amistad de tres décadas y de extensas conversaciones mantenidas durante los últimos años de vida del actor. “Es la primera, es la primera y costó convencerlo. Costó, costó, costó porque él, de verdad, como dice el título, nunca me la creí”, recordó Paredero.

Precisamente, Nunca me la creí fue el título elegido para la obra, una frase que sintetizaba la manera en que Luz observaba su propia trayectoria.

Una amistad de 30 años

Paredero explicó que su relación con Jorge Luz comenzó mucho antes del proyecto editorial. “Primero porque fuimos amigos 30 años, muy amigos. Primero yo de niño lo admiraba profundamente, me parecía un genio”, contó.

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Esa admiración estaba especialmente vinculada con su capacidad para hacer reír. Paredero recordó una frase que Luz repetía: “No te olvidás más de alguien que te hizo reír una vez, nunca más lo olvidás”. Entre 2010 y 2012 ambos mantuvieron las conversaciones que terminaron convirtiéndose en el material central de la biografía.

Las condiciones que puso Jorge Luz

Antes de aceptar el proyecto, Luz estableció cinco condiciones. Una de ellas era que el libro llevara el título Nunca me la creí. También pidió un capítulo dedicado a su hermana, Aida Luz, y que se respetaran determinados límites sobre su intimidad.

Paredero recordó con humor una conversación sobre la posibilidad de hablar de sexo. La respuesta de Luz fue inmediata: “Sí, sí, pero me leen muchas señoras, así que con preservativo, vamos a hablar de sexo”.

Además, quería que su historia permitiera recordar a las personas que habían sido importantes para él. De esa manera aparecen figuras como Niní Marshall, Marilú Marini, Olga Zubarry y Marcello Mastroianni.

“¿Dónde está Giorgio?”

Uno de los episodios centrales ocurrió durante el rodaje de De eso no se habla, película de María Luisa Bemberg protagonizada por Mastroianni. Luz interpretaba al alcalde del pueblo, un hombre con hemiplejia y dificultades para hablar. Cuando Bemberg le explicó cómo debía construirlo, el actor comenzó a improvisar y logró rápidamente el tono que buscaba la directora.

Para Luz, compartir una película con Mastroianni tenía un significado especial porque era uno de sus actores favoritos. Pero la admiración terminó siendo mutua. Paredero recordó que, después de conocerse, el italiano preguntaba constantemente: “¿Dónde está Giorgio?, ¿dónde está Giorgio?”. Ambos compartieron comidas y distintos momentos fuera del rodaje en Colonia del Sacramento.

Así, la biografía no solamente reconstruye la carrera de Jorge Luz, sino también una red de amistades y encuentros que atravesaron décadas del espectáculo argentino. Todo desde la mirada de un artista que, pese a su trayectoria, mantuvo hasta el final la frase que terminó definiendo su historia: “Nunca me la creí”.