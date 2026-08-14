Sócrates, humor y poder: Marcelo Zapata lleva los diálogos platónicos al teatro contemporáneo

Marcelo Zapata trabaja junto a Oscar Varney Finn en una nueva propuesta teatral inspirada en la filosofía de la Antigua Grecia. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, explicó que la obra no está construida con microrrelatos, sino mediante conversaciones breves que parodian los célebres textos platónicos. “Son microdiálogos, en lugar de microrrelatos, son microdiálogos que son parodias, sátiras, de alguna forma, a los diálogos platónicos”, explicó.

En ellos, Sócrates conversa con Cretino, un discípulo impertinente que introduce provocaciones y situaciones humorísticas. Su nombre también contiene un juego literario relacionado con El Golem, de Jorge Luis Borges, y su referencia al diálogo platónico Crátilo.

“El poder siempre le tuvo miedo al arte”

Uno de los ejes de la obra es la relación entre la creación artística y quienes ejercen el poder. Zapata recordó que Platón plantea en La República que los poetas deben ser expulsados de su Estado ideal. “El poder siempre le tuvo miedo al arte”, afirmó.

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Para el dramaturgo, esa tensión se explica por la capacidad de una obra de transmitir ideas difíciles de expresar directamente. “A través del arte se pueden filtrar verdades, ya sea a través de la ironía, a través del discurso emboscado o a través del humor”, sostuvo.

Un Sócrates preocupado por su protagonismo

Entre los microdiálogos aparece una versión satírica y narcisista de Sócrates. En una de las escenas, Cretino lo invita a ver una nueva versión de Edipo y el filósofo inicialmente muestra poco interés. Todo cambia cuando descubre que tiene un papel en la representación. “Cuando Sócrates descubre que tiene un papel, pero es demasiado pequeño ese papel: ‘Yo quiero un papel más grande’”, relató Zapata.

La escena también incorpora a Aristófanes y Las Nubes, obra en la que Sócrates aparece como personaje, para construir una sátira sobre el ego, el reconocimiento y la necesidad de ocupar el centro de la escena. Sin embargo, Zapata aclaró que no todos los intercambios son puramente humorísticos. “Se discuten temas platónicos, como la verdad, la belleza, la justicia, pero con la mirada contemporánea”, explicó.

Una obra sobre las “dos Argentinas”

Además de esta propuesta, Zapata adelantó que trabaja con Varney Finn en una cuarta obra teatral situada durante la Revolución de 1930, que terminó con el gobierno de Hipólito Yrigoyen. La historia tendrá como protagonistas a dos hermanos ubicados en posiciones ideológicas diferentes.

“Van a ser dos personajes, dos hermanos, con el fondo de la Revolución del 30; cada uno de ellos responde a una ideología diferente y va a responder un poco a esas dos Argentinas que empezaron a configurarse en ese momento”, anticipó.

Así, ambos proyectos utilizan épocas muy distintas para recuperar una misma inquietud: el lugar del arte y la palabra como herramientas para discutir el poder, las ideas y los conflictos de cada sociedad.