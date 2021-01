Un nuevo monolito se suma al misterio de las extrañas apariciones

Un monolito metálico similar a los encontrados anteriormente en Estados Unidos, Rusia, España y otras partes del mundo, apareció el día de Año Nuevo cerca de la ciudad británica de Salisbury, al sudoeste de la isla.

Las imágenes de la estructura fueron publicadas en Twitter por el camarógrafo del canal ITV West Country, Jon Scammell, quien encontró el monumento mientras paseaba a su perro la mañana del pasado viernes en la localidad de Laverstock Downs. En uno de los tres lados del monolito, cubiertos de escarcha, un desconocido dejó el mensaje "¡Feliz Año Nuevo!".

Scammell apuntó que el monumento le pareció "increíble" y agregó que escuchó sobre la aparición de monolitos en otras partes del país. "Pero tener uno en Downs, en donde siempre he paseado a mi perro, es una agradable sorpresa en el día de Año Nuevo", subrayó.

La aparición de esta estructura, con forma de prisma triangular, fue vista en los últimos meses también en Utah, el pasado 18 de noviembre. Sin embargo, este evento ha despertado la curiosidad de los usuarios de las redes sociales.

El hallazgo captó la atención mundial, en particular porque muchos vieron un parecido con los monolitos extraterrestres que muestran el progreso de la humanidad en la película 2001: Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick.

El misterio de su descubrimiento en distintas partes del mundo viene acompañado de sus posibles desvanecimientos y apariciones consecutivas otra ciudad. Tal es el caso de Rumania, cuando el 27 de noviembre se hizo presente justo en el Monte Ceahlau, cerca de unas ruinas Dacias que datan del siglo I A.C.

En California, por otra parte, el monolito apareció el 1º de diciembre y desapareció un día después. La estructura fue vista en la cima de Pine Mountain en Atascadero, California, y a diferencia de los dos anteriores, fue destruido por un grupo de vándalos que en un video decían que no querían extranjeros ilegales, "ni de México ni del espacio exterior".

The California Monolith is gone!#monolith #californiaMonolith pic.twitter.com/kUcxGl1kya