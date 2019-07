El Servicio Cívico Voluntario superó las expectativas: se anotaron 9.000 jóvenes en un día

A pesar de las críticas de referentes políticos, sociales y de Derechos Humanos, en el primer día de inscripción online al Servicio Cívico Voluntario en Valores destinado a jóvenes de 16 a 20 años se registraron 9.000 inscripciones. De ellas, unas 4.200 ya fueron validadas, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación citadas por la agencia Télam. "Estamos por encima de las expectativas”, precisaron. "Hubo 20.000 visitas al sitio, con 9.000 inscriptos de los cuales 4.200 ya fueron validados, los otros tienen que analizarse los datos".

La inscripción online para jóvenes de entre 16 y 20 años que quieran participar del Servicio Cívico Voluntario en Valores, esta abierta desde el pasado lunes en la web. El SCVV, creado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y con la participación del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación, está destinado a jóvenes "en situación de vulnerabilidad social a fin de contribuir a la inclusión, el acompañamiento y brindar igualdad de oportunidades, en el marco de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes".

"No es ningún adoctrinamiento", dijo Cobos sobre el Servicio Cívico Voluntario

A través de la Resolución 598/19 publicada en el Boletín Oficial el 16 de julio pasado, Seguridad presentó la creación de este programa, cuya implementación estará a cargo de Gendarmería Nacional. El propósito de la iniciativa será “brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, además del fomento del compromiso personal y para con la comunidad”. También busca “hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes”, detalló el Ministerio.

La decisión de crear este Servicio Cívico Voluntario desató fuertes críticas desde la oposición y otros sectores que lo vincularon con el ya desaparecido Servicio Militar Obligatorio, y mencionaron una “militarización” de la educación. Bullrich, sin embargo, defendió días atrás el SCVV explicando que el proyecto viene a llenar el "vacío" que se generó a partir de que "hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan" y a los cuales "la Educación no les está dando respuestas".

Bullrich negó que el Servicio Cívico sea una vuelta a "la colimba" y aclaró que no habrá armas

"Hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan a los que la Educación no les está dando respuestas o directamente los chicos no pueden generarse una responsabilidad como para ir a la escuela", justificó la ministra. El Servicio Cívico viene a trabajar sobre ese vacío, ese faltante, como para que puedan reencontrarse en la escuela o con cursos de capacitación que los vamos a hacer con el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica", precisó la titular de la cartera de seguridad de la Nación.

El SCVV estará bajo la órbita de Gendarmería Nacional y tendrá como objetivo brindar "capacitación en valores democráticos y republicanos", dijo la ministra al ser entrevistada en radio La 990, en la que explicó que "el objetivo es comenzar en seis lugares y que los chicos puedan encontrar una salida, una orientación vocacional, que puedan trabajar en talleres de liderazgo".

D.S./F.F.