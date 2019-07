por Florencia de Sousa

"Estoy a favor del servicio militar obligatorio y también lo haría para los discapacitados, lo haría como una escuela de capacitación porque aprenderían a tener orden; disciplina y en muchos casos a ser higiénicos. Les daría un motivo para vivir, para tener un oficio", fueron los vergonzosos dichos de Carlos Arroyo, intendente de Mar del Plata, al ser consultado por la creación del denominado Servicio Cívico Voluntario en Valores que impulsa el Gobierno. Sus declaraciones generaron un amplio repudio, sobre todo en asociaciones que trabajan para que cada día, aquellos que tienen capacidades diferentes puedan estar incluidos en la sociedad.

"Nos parece una vergüenza que un funcionario no esté formado y no entienda de lo que está hablando. Las personas con discapacidad intelectual, como cualquier discapacidad, no necesitan de ningún servicio militar para ser felices o aprender algo. Tienen una vida plena y nosotros luchamos por ello", expresó en diálogo con PERFIL, Alejandro Cytrynbaum, vicepresidente de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA)

En ese sentido, el referente de la asociación agregó: "Nos parece desconcertante que haya metido a nuestro colectivo en estas declaraciones. No podemos dejar pasar una cosa así, y queremos contar que nuestros hijos no dependen ni necesitan este tipo de programas ni para ser felices ni para aprender nada".

"No es la primera vez que un funcionario público dice una barbaridad así, y por eso siempre los invitamos a dar una disculpa pública porque por su función deberían dar el ejemplo y entender un poco más sobre la temática. Nuestra idea es que él pida disculpas que es lo que hacemos en general ante este tipo de declaraciones. Repudian al intendente que pidió una colimba para "mujeres y discapacitados", quienes tienen menos oportunidades pero pueden ser felices igual", completó Cytrynbaum.

Nuestros hijos no dependen ni necesitan este tipo de programas ni para ser felices ni para aprender nada, sostuvieron desde ASDRA

Polémica. En declaraciones al Canal 8 Telefé de Mar del Plata, Arroyo reclamó por la vuelta del servicio militar obligatorio y pidió incluir a mujeres y discapacitados. "A los discapacitados les daría un motivo para vivir. Aprenderían a tener orden, a tener disciplina, en muchos casos a ser higiénicos", ya que "es necesario levantarse a la misma hora, aprender a comer, a bañarse todos los días, a lavarse la ropa llegado el caso, a hacer una cama".

Creo que hay que ser inclusivos, no separar a la gente, sino incluirla toda y que cada uno dentro de su función pueda hacer algo, concluyó.



