Encontraron muerto al nene de tres años que cayó con sus padres a un canal en Río Negro

El cuerpo de Gian, el nene que desapareció después de que el auto en el que viajaba con sus padres cayera a un canal en Fernández Oro, Río Negro, fue encontrado este domingo. El hallazgo se produjo después de más de un día de intensos rastrillajes en la zona.

El menor fue localizado a unos 200 metros del lugar donde ocurrió el accidente, en un sector de desagüe. La búsqueda se había complicado por las características del lugar, la corriente y la escasa visibilidad del agua.

Cómo fue el accidente en Fernández Oro

El hecho ocurrió cerca de las 4:30 del sábado, en las inmediaciones del Puente de Fierro. Por motivos que todavía son investigados, el vehículo en el que viajaba la familia terminó dentro de un canal principal de riego.

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Los dos adultos que iban en el auto lograron salir por sus propios medios y ponerse a salvo. Sin embargo, cuando advirtieron que el chico no estaba con ellos, se inició un operativo de emergencia para localizarlo.

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El vehículo quedó parcialmente sumergido y atrapado entre la vegetación del sector. La oscuridad y la corriente dificultaron las primeras tareas de los equipos de rescate.

Un operativo que se extendió durante más de un día

Desde las primeras horas, bomberos, policías y equipos de emergencia realizaron rastrillajes por el agua y las zonas cercanas. También participaron buzos, personal de Prefectura Naval y Defensa Civil, además de embarcaciones y drones.

Las condiciones del desagüe complicaron especialmente la búsqueda. El agua tenía poca visibilidad, había barro y residuos y el fondo era pantanoso, por lo que los rescatistas debieron realizar buena parte del trabajo mediante el tacto.

Para facilitar el operativo, se utilizaron máquinas retroexcavadoras para reducir el nivel del agua y abrir sectores del desagüe. Además, se realizaron trabajos para disminuir el caudal y permitir que los equipos pudieran avanzar con mayor seguridad.

Finalmente, los rescatistas encontraron el cuerpo del chico este domingo, a unos 200 metros del punto donde el vehículo había caído al agua.

LB/AF