Encuesta: el 63% de los mayores de 60 años nunca se hizo un test de VIH

En un estudio recién publicado que realizó la Fundación Huésped sobre las percepciones y experiencias de personas mayores de 60 años en materia de salud sexual en CABA, se encontró que pocos adultos mayores se han realizado un test de VIH en su vida.

El trabajo encuestó a 105 varones y mujeres de más de 60 años. Y la conclusión central es que si bien el 38% de las personas entrevistadas afirmó llevar una vida sexual activa, el 63% agregó que nunca se realizó un test de VIH.

Esta encuesta se realizó como parte del proyecto Sexo maduro, sexo seguro y buscaba profundizar y sistematizar los conocimientos y las experiencias de las personas mayores en materia de salud sexual.

Vale señalar que en 2015 se hicieron estas mismas preguntas y, en aquel momento, el 70% de los encuestados respondió no haberse realizado este estudio. En el año 2024 el número decrece al 63%.

El trabajo, que se hizo en conjunto con la Secretaría de Bienestar Integral de CABA, con el apoyo de la Fundación Johnson & Johnson, también preguntó cuáles eran los motivos para no hacérselo.

Entre las razones figuran: “No me considero en riesgo”, dicha por casi el 45% de los consultados. Y en segundo lugar por tener una “pareja estable” (28% de las respuestas). Estos dos conceptos –obviamente– no deberían ser óbice para realizar este testeo específico. En tercer lugar aparece algo más relacionado con la salud pública, ya que el 21% comentó: “Nunca me lo ofrecieron”.

Desde la fundación recordaron que las consultas médicas generales deberían ser una gran oportunidad para hablar de herramientas de prevención.

Según explicó Cecilia Valeriano, directora de Programas de Fundación Huésped: “Asumir que los mayores no son sexualmente activos nos puede hacer perder la oportunidad de hablar sobre placer, consentimiento, intimidad y cuidado”.