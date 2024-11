Escrachó con un megáfono al asesino de su hija y le pide a los jueces que “sean justos”

La vida de Patricia Ortiz quedó detenida en el tiempo el 13 de abril de 2021. Esa mañana, cerca de las 7, recibió un llamado del novio de su hija que la dejó paralizada: “No sé qué mierda tomó Micaela pero ahora está viniendo criminalística a llevarse el cuerpo”.

Micaela Rascovsky tenía 25 años y estudiaba la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Era la única hija. Hacía tres meses que estaba conviviendo con su novio, Guido Pascuccio, un abogado nueve años más grande que ella, en un departamento de la calle Triunvirato 3696, en el barrio porteño de Villa Ortúzar.

Pasaron tres años y siete meses de su muerte, y recién esta semana arrancará el juicio. Será el próximo jueves 14 de noviembre a las 9.30 de la mañana cuando Pascuccio -que llega en libertad- enfrente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10 de la Ciudad de Buenos Aires.

El abogado, que estuvo preso durante un año y cinco meses en la cárcel de Marcos Paz, llega acusado por los delitos de “abandono de persona seguida de muerte y lesiones doblemente agravadas en contexto de violencia de género”, aunque la querella buscará que se cambie la acusación a “homicidio agravado por femicidio”, que prevé una condena a prisión perpetua.

Guido Pascuccio será juzgado por abandono de persona seguido de muerte.

Micaela era víctima de violencia de género. Su familia estaba al tanto porque un día antes de morir le envió a su mamá unas fotos de su cuerpo con los moretones que tenía producto de una nueva golpiza. También fotografió un plato de cocaína que estaba en el living, como prueba de la adicción de su pareja.

“La foto que te pasé de la marca y los moretones las voy a guardar porque pase lo que pase yo necesito que alguien sepa y tener pruebas. Dos amigas más saben”, le contó ese día a su mamá, en un mensaje de WhatsApp.

La joven estudiante de medicina también le habló de la paliza que había recibido y de la breve charla que mantuvo con su suegro. “Yo no le puedo decir que su hijo me caga a palos, que hable con la psiquiatra.

El informe de autopsia confirmó que Micaela presentaba siete lesiones y aportó un dato aterrador: en sus muñecas hallaron signos de que había estado atada. “La elevación a juicio marca que el acusado intentó ahorcar a Micaela dos veces en diferentes momentos: uno en la noche del hecho, porque Mica estuvo maniatada de manos y antebrazos”, cuenta la mamá de Micaela a PERFIL.

El acusado no solo negó las acusaciones en su contra sino que seis días después de la muerte de su novia aportó a los investigadores una carta supuestamente escrita por Micaela, en la que curiosamente hablaba bien de él y daba entender que había decidido quitarse la vida, una hipótesis descartada rápidamente.

Micaela fue hallada sin vida en abril de 2021.

Patricia encabezó una lucha descomunal desde que su vida se desmoronó. Cuando Pascuccio recuperó su libertad no se quedó de brazos cruzados y al otro día se paró en la puerta de su edificio con un megáfono en la mano: “Te cuento que no voy a parar aunque me muera en el camino de lucha. No voy a parar para que pagues por lo que hiciste, por lo que le hiciste a mi hija. Te lo juro por ella que me vas a pagar cada lágrima que derramo cada mañana que me levanto”, le dijo desde la vereda de enfrente a su departamento del barrio porteño de Villa del Parque.

El acusado no puede salir del país pero sí de su domicilio. Nunca se acercó a la familia de su novia. “Lo cruzamos cuando le fueron a hacer una extracción de ADN. Lo cruzamos y nada, él con la cabeza gacha. Lo vimos a la salida. Estaba con el padre y el hermano, y ni siquiera nos miró”, recordó Patricia.

Pascuccio será defendido en el juicio por su propio padre, que trabaja con él en el mismo estudio de abogados. Para la mamá de Micaela, “el padre es el gran artífice y entregador de mi hija”. “Mi hija fue a pedirle ayuda seis horas antes. Le escribió por WhatsApp para contarle la situación y él la cita en un bar y le dice que iba a hablar conmigo porque la situación estaba desbordada”.

“Me corresponde decirte que Guido está pasado de rosca, que necesita ayuda y que lo amo y lo voy a ayudar pero creo que es ayudar de todos. Yo misma no tengo problema en pagarle a una persona para que lo ayude en el trabajo pero no puede seguir así”, le escribió Mica.

Documentales

La muerte de Micaela llamó la atención de la productora española Triun Arts, que investiga casos impunes. Y por primera vez editó un documental de un hecho ocurrido en Argentina que llamó “Fabricando una mentira”.

En el informe, que se puede ver en el canal de Youtube, el médico forense Borja Moreno Vilchez -titular del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de España- asevera que la muerte de Micalea se produjo por asfixia mecánica. “Esa chica ha recibido muchos golpes ese día y se defendió de ellos, no tengo dudas de eso”, afirma el perito en el documental.

Por su parte, Isabel Menéndez, perito judicial en psicología forense, estudió el contenido de la supuesta carta suicida de Micaela, hallada seis días después de su muerte. “Durante el análisis de las muestras se detectaron inconsistencias en la comparación que hacen pensar que la carta no fue escrita por Micaela. Se realizaron una serie de pruebas que confirman que la letra no era de ella”, explica en el informe.

La mamá de Micaela aclara que la Justicia no tuvo en cuenta el trabajo periodístico. “Desgraciadamente el juzgado no lo toma como prueba, como tampoco acepta a la médica perito que coincide en su totalidad con el profesional español. Ellos hicieron un estudio muy exhaustivo de los valores que hay en el cuerpo de Mica, y ahí es donde surge la asfixia mecánica”, cuenta Patricia a este diario.

“Fabricando una mentira” recoge los testimonios de los padres de Micaela y de su círculo de amistades. Reproduce los últimos mensajes de audios que envió la joven estudiantes y los chats con su mamá en lo que ella le cuenta todo su calvario. Actualmente hay otro documental -a cargo de una productora nacional- que se está rodando y saldrá a la luz cuando termine el esperado juicio que arranca el próximo jueves.