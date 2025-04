Durante el fin de semana largo de Semana Santa, miles de argentinos cruzaron la frontera hacia Chile impulsados por el atractivo de precios más bajos, sobre todo en ropa y tecnología. Este fenómeno, que ya venía creciendo en los últimos años, se intensificó al punto de modificar la dinámica comercial del país trasandino.

A pesar de los feriados religiosos del Jueves y Viernes Santo, numerosas cadenas comerciales en Chile optaron por abrir sus puertas ante la ola de compradores argentinos. El flujo de visitantes fue tal que muchos negocios, especialmente en regiones fronterizas como la Araucanía, registraron incrementos de ventas de hasta un 535% respecto a períodos anteriores.

“Estamos recibiendo a cientos de argentinos por día, muchos llegan en autos particulares o excursiones organizadas exclusivamente para compras. Buscan desde alimentos hasta productos electrónicos, calzado y ropa”, indicó un comerciante de Temuco.

La decisión de abrir durante el feriado generó malestar en sectores gremiales. El sindicato de trabajadores del comercio expresó su rechazo a la “mercantilización de la dignidad”, ya que muchos empleados se vieron obligados a trabajar pese a la importancia religiosa y cultural de la fecha.

Ante esta situación, la Dirección del Trabajo de Chile recordó que aquellos trabajadores que no han prestado servicios en años anteriores durante el Viernes Santo, y lo han hecho bajo el mismo empleador, tienen derecho a descansar sin que ello afecte su remuneración. No obstante, el beneficio no aplica a los nuevos contratados, lo que despertó críticas por la falta de equidad.

La diferencia de precios entre ambos países es un factor clave. La inflación persistente en Argentina, sumada a un tipo de cambio que favorece el poder de compra del peso argentino en Chile, convirtió al país vecino en un destino ideal para el turismo de compras. En algunos productos, como artículos de supermercado o indumentaria, la diferencia puede superar el 40%.

Las rutas hacia los pasos fronterizos como el Paso Internacional Cardenal Samoré o el Paso Los Libertadores registraron largas filas y demoras, reflejo de un fenómeno que combina turismo, necesidad económica y oportunidad de ahorro.

