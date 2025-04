Día 494: Gutiérrez Rubí, la amenaza de Milei y Cristina 

El desdoblamiento de las elecciones en CABA, cambió por completo el año electoral y produjo un reordenamiento del tablero político. Esta táctica fue aconsejada por Antoni Gutiérrez Rubí, el ex estratega de la campaña presidencial de Sergio Massa, hoy al frente de la campaña del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, quien además influyó para que los macristas vayan separados de La Libertad Avanza.

La división en la derecha, le dio posibilidades al gobernador bonaerense, Axel Kicillof de hacer su jugada desdoblando también las elecciones bonaerenses y plantándosele a Cristina Kirchner, quien luego de designar como su candidato a Alberto Fernández, aparece debilitada en el propio seno peronista.

Para analizar el escenario político que desató el asesor y por el origen de Antoni Gutiérrez Rubí

Gutiérrez Rubí es un peso pesado en la comunicación y estrategia política. Dirigió la campaña de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México.

En Argentina, fue asesor de Cristina Kirchner en su campaña de Unidad Ciudadana del 2017, el Frente de Todos en 2019 y su sucesor, Unión por la Patria en 2023. Llegando a que Sergio Masa, un candidato de un gobierno tan poco competitivo y con una inflación totalmente desatada, estuviera a poco más de 2 puntos de ser electo presidente en primera vuelta. Ha estado al frente de campañas electorales en España y otros varios países de Centro América.

Y Javier Milei lo detesta. Considera que Gutierrez Rubí llevó adelante una campaña sucia en la contienda electoral entre él y Sergio Massa en 2023.

Por esta razón, se enfureció cuando el catalán anunció que se encontraba trabajando para el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El 14 de abril de 2025, Javier Milei criticó esta decisión. “Contrataron para hacer campaña negativa al mismo que contrató Sergio Massa”, dijo en el programa de Luis Majul. “A mí me parece una traición en la espalda”, señaló.

Aquí vemos el huevo de la serpiente. Gutiérrez Rubí rearmando todo el mapa político argentino a partir de una decisión de Jorge Macri de producirlo.

En este fragmento Milei lo dice claramente. Haber desdoblado la elección implicó romper las posibilidades de unidad entre La Libertad Avanza y el PRO. Esto mismo es lo que le dijo Cristina Kirchner a Axel Kicillof, que si desdoblaba la elección, implicaba una ruptura. Luego, se desdijo y retrocedió sobre sus pasos.

Quizás, si le va mal en las elecciones, lo mismo le tenga que pasar a Javier Milei y volver con el caballo cansado, si así fuera a pedirle la escupidera a Mauricio Macri.

Pero, mientras tanto vale preguntarse ¿por qué tanto lío con el desdoblamiento de las elecciones? Puede ser que en las disputas locales, las figuras nacionales como Milei y Cristina, tienen menos poder de lapicera por así decirlo.

Deben negociar en condiciones de mayor paridad con los gobernantes locales que en la provincia son los intendentes y sus consejos deliberantes. Tanto Milei para con el PRO, como Cristina, con Kicillof, tenían la pretensión de armar las cabezas de lista sin negociación.

Y esto es mucho más fácil cuando la negociación es para una lista más acotada como son los legisladores nacionales. Cuando se va a los consejos deliberantes o legislatura de la ciudad de Buenos Aires, la cosa comienza a ser más difícil.

El acierto de Gutiérrez Rubí fue obligar a la LLA a anticipar sus cartas y mostrar que realmente quería fagocitarse al PRO obligándolo a competir evidenciando sus verdaderas intenciones.

Desde el PRO contestan que el problema no fue el desdoblamiento. Apuntan al llamado “entorno de Milei”. De hecho, hace minutos en La Previa de este programa, Laura Alonso, vocera de Jorge Macri, dijo que Karina Milei, el jefe en La Libertad Avanza no quiere al PRO.

“Los datos marcan que la jefa política y armadora de los libertarios, que es Karina Milei decidió, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en seis provincias más, que no iban a construir una alianza con el PRO", afirmó.

Y agregó: “Así que la decisión de no tener una acuerdo político con el PRO es de los libertarios y es de Karina Milei específicamente, porque es quien arma las alianzas y las listas en todas las provincias y municipios del país”.

Más claro, agua, ¿no? Lo que sucede es que, al mismo tiempo, uno ve a Macri diciendo “nosotros queremos hacer una alianza”, están las fotografías en la Provincia de Buenos Aires...

El pro tiene un cuidado que parece absolutamente lógico. Frente a un electorado común que comparten en algunos puntos, mostrar que, si hay divorcio, no es por culpa del PRO, sino por culpa de La Libertad Avanza.

Frente un divorcio, el punto es cómo queda frente a terceros ubicado a aquel que se divorció. Normalmente, aquel que no es el culpable del divorcio, es más disculpado.

Entonces, aquí la discusión de fondo es que el PRO trata todo el tiempo de decir: “yo quiero continuar el matrimonio y La Libertad Avanza, en este caso, Karina Milei, no me deja”.

Desde el punto de vista táctico electoral, vale lo mismo para la decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones bonaerenses. Obliga a Cristina y su hijo Máximo a hacer público sus deseos de fagocitarse al espacio de Kicillof y pasarlo a retiro porque ya no podrá ser reelecto gobernador y solo le queda aspirar a ser candidato a presidente.

Es más, se podría decir que si no fuera candidato a presidente, sin la posibilidad de presentarse como candidato a gobernador y no contando con la lapicera en la provincia de Buenos Aires, ni la presidencia del partido a nivel provincial, sería un “pato rengo”. Ni siquiera podría ser un buen gobernador estos dos años y medio que le quedan.

El desdoblamiento genera que la primera elección local, termine siendo simbólicamente condicionante de la segunda, obligando en CABA a que compitan el vocero presidencial Manuel Adorni, el diputado nacional Leandro Santoro y el ex candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta.

Y en la provincia de Buenos Aires a que Cristina Kirchner amenace ser candidata a la legislatura provincial, ya ni siquiera senadora ni diputada nacional, y pedirle a Masa que haga lo mismo en la primera sección.

En el caso de ella la tercera sección, fronteriza con el sur de la Ciudad de Buenos Aires y Sergio Massa en la primera sección, fronteriza con el norte de la capital federal.

Son elecciones mixtas. Por un lado, se discuten agendas locales, pero con figuras nacionales. Y LLA no tiene suficientes candidatos locales por ser un partido nuevo, solo en la provincia de Buenos Aires hay 135 legislativos municipales. O sea que LLA precisa 135 primeros candidatos a las legislaturas municipales y no los tiene.

Esto genera un problema para La Libertad Avanza. Siguiendo las elecciones en Santa Fe y todas las elecciones provinciales del 2023, podemos concluir que a Milei le cuesta mucho trasladar sus votos a sus candidatos provinciales. Desde ese punto de vista, tal vez, desdoblar las elecciones, hace que no se discuta nacionalmente y quienes apoyan al Presidente, no entiendan que se está plebiscitando su gestión.

Por otro lado, el desdoblamiento de elecciones que son difíciles para el Gobierno podría generar una seguidilla de derrotas y puede crear un ambiente general de debilidad oficialista que complique su situación de conjunto.

Maria Teresa García, senadora bonaerense cercana a Cristina Kirchner, opina lo contrario. Ella cree que este elemento terminará generando que se unan los libertarios y el PRO en la Provincia.

El 16 de abril, en diálogo con este programa afirmó: "Ya hay gestos más que manifiestos de que van a ir juntos La Libertad Avanza y el PRO. Queda preguntar qué hará el radicalismo, que también tiene muchas intendencias a cargo, sobre todo en el interior de la provincia. Y, obviamente, si es una elección polarizada, hay riesgos que se corren”.

Y argumentó: “Si pierden la elección de septiembre, fíjese lo que les pasó en Santa Fe, la verdad que empiezan a debilitarse ambas fuerzas políticas”.

Bueno, esta es la opinión de Teresa García, o sea la opinión de Cristina Kirchner. Pero, ¿esto es así o lo que realmente está sucediendo es que La Libertad Avanza sigue su asedio sobre los dirigentes macristas que continúan su éxodo hacia las huestes libertarias?

Concretamente hablamos de las figuras bonaerenses, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Cristian Ritondo habló sobre el tema el 16 de abril en A24.

“Soy de los que creen que en todos lados tendría que haber una alianza entre La Libertad Avanza y nosotros porque pensamos más del 70% de las cosas iguales, tenemos una visión del mundo muy parecida”, sostuvo.

¿Esto significa que está en contra de que el PRO vaya dividido de la Libertad Avanza en Capital Federal? Bueno, en el siguiente tuit lo deja más claro aún.

“El populismo no termina en la General Paz. Siempre de la vereda de enfrente, luchando por un país, una ciudad y una provincia mejor”, dice Ritondo.

Clarísimo. Si esto es así, efectivamente Ritondo y Santilli estarían abandonando el barco macrista, la táctica de Gutiérrez Rubí tiene todo el sentido. Es una táctica defensiva para evitar que los libertarios terminen de absorber por completo al PRO.

Y queda la pregunta sobre si podrán ser verdaderamente cooptados por la La Libertad Avanza o serán Caballos de Troya del PRO a futuro.

Y como se plantea siempre, si no es una estrategia de Mauricio Macri de mostrar que él hace todo lo posible, pero el que no quiere mantener el matrimonio es el presidente Javier Milei. Y, como no puede criticar al presidente Javier Milei, lo marca simplemente en su hermana.

Gutierrez Rubí es creador de la plataforma +Democracia, que en su propia web explica: es una plataforma ciudadana para promocionar, fomentar y desarrollar los valores y principios democráticos.

Su objetivo es promover el debate y proponer reformas para mejorar la democracia desde la pluralidad ideológica y la diversidad social. Para la entidad, la democracia no es solo una cita ante las urnas: es un ejercicio continuo de responsabilidad”.

Esta cita marca claramente una perspectiva de lo que es la democracia para Gutierrez Rubí, y de alguna manera el PRO que representa, con la perspectiva que tiene LLA que desconfía de la democracia. Para ellos sí es simplemente una cita ante las urnas porque después no acepta que haya pluralidad ideológica y la diversidad social.

Probablemente, con estas ideas de background, Gutiérrez Rubí entienda que hay un problema con la democracia y La Libertad Avanza y en ese sentido, con una absorción de la derecha institucional que es el PRO, por parte de este Gobierno.

O sea que sería muy peligroso para la democracia que a La Libertad Avanza, un partido que en el fondo no sería democrático, absorba a una derecha democrática.

La tesis de Gutiérrez Rubí es la siguiente: la democracia necesita que el PRO subsista. Que sea una alternativa a la LLA por si ella se desgasta en el uso del poder. Más allá de que la democracia es alternancia, y si frente a LLA solo quedara el peronismo la oferta democrática quedaría debilitada.

Podríamos decir, parafraseando nosotros esta estrategia, que el eslogan del PRO sería: “La democracia precisa un PRO fuerte para reconstruir un Cambiemos 2.0 en 2027”.

Tal es el enfrentamiento que Milei tiene con Gutiérrez Rubí que el Gobierno Nacional le revocó su ciudadanía argentina. Con todo esto, evidentemente detrás del desdoblamiento de las elecciones, hay mucho más.

Hay dirigentes políticos, asesores y militantes, que piensan que están en peligro las instituciones democráticas. Si La Libertad Avanza gana las elecciones de medio término, podría generar un proceso de avance autocrático.

Hay un punto que nos parece interesante. Como Gutiérrez Rubí llevó adelante las campañas del peronismo en las elecciones anteriores, se lo puede considerar una persona cercana a esa ideología.

Su último libro fue prologado por Jaime Durán Barba, de hecho hicimos un reportaje conjunto de ellos dos. Y sin ninguna duda Gutiérrez Rubín no tiene una filiación peronista y lo que claramente no tiene es una filiación libertaria.



