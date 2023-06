Falleció Luján Vallejo, la adolescente que hizo de su enfermedad un símbolo de lucha

Luján Vallejo, quien padecía leucemia y estaba internada desde marzo en Buenos Aires, falleció el pasado martes. Su resiliencia y su lucha transmitida en videos por Youtube, transformaron a esta adolescente sanjuanina de 15 años en un símbolo de esperanza. Las redes sociales desbordaron con mensajes emotivos despidiendo a "Luji”.

Desde el hospital italiano, Luján Vallejo, transmitió a través de Youtube su larga lucha contra la leucemia. La joven sanjuanina de 15 años era estudiante de la Escuela Modelo y jugadora de hockey en el club Amancay de esa provincia dejaba mensajes de aliento y de resiliencia a sus más de tres mil suscriptores. La vida de “Luji” se viralizó cuando ella misma decidió contar su historia y cómo transitaba su enfermedad a través de lo que más le gustaba: grabar videos.

El último posteo en el canal de “lujicool” fue hace dos semanas y se tituló “mi día”. En dicha publicación, la joven sanjuanina se mostró con la sonrisa constante y una alegría contagiosa. En los distintos pasajes del posteo Luji apareció cantando "No se ve" de Emilia Mernes y bromeando con el desayuno: "No tiene mucha pinta, pero me trajeron huevo revuelto que hace meses que no como".

Con su alegría característica a través de diferentes posteos compartió temas musicales, momentos de paseo dentro del hospital y presentó distintas enfermeras que la visitaban y controlaban sus valores. En diferentes publicaciones, Luján compartía imágenes de su “Dream Team”, tal como la joven definía al equipo médico que la acompañaba día a día.

Una las publicaciones más emotivas subidas por Luji fue la visita de su mejor amiga que llevaba seis meses sin verse. Sin embargo, el último fin de semana su cuadro se complicó. Diferentes fallas renales y en el corazón se intensificaron cuando contrajo un virus intrahospitalario en los pulmones. Luji luchó hasta que no pudo más. El martes pasado sus familiares y amigos dieron a conocer la triste noticia que, rápidamente, se replicó en las redes sociales.

El último adiós en las redes

Uno de los primeros posteos surgieron del club Amancay quienes expresaron su “sentido pesar en este difícil momento a las familias Vallejo y Ortúzar”. El mensaje concluyó con un emotivo: "Hasta siempre guerrera pingüina María Lujan... dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin, que descanses en paz”.

"Acompañamos a la familia de Amancay y a la familia Vallejo Ortuzar en este doloroso momento. Siempre tendremos presente a Luján", publicaron desde la Asociación Sanjuanina de Hockey sobre Césped y Pista, escribieron en sus redes.

Incluso el propio secretario de deportes de San Juan, Jorge Chica posteó: "Descansa en paz querida Luján. La familia del deporte acompaña en este difícil momento a todos los seres queridos de Luján Vallejo Ortuzar y a todos los integrantes del Hockey Amancay".

