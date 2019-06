Feminapies: el pañuelo verde y el feminismo se cuelan en los juegos de cartas

View this post on Instagram

Si te gusta timbear, los @feminaipes nunca te van a dar la espalda. Se bancan cualquier vigilia en el Congreso, llueva o truene #Feminaipes #Cartas #Naipes #Cartasfeministas #Cartasempoderadas #Feministas #Feminismo #SeraLey #Juegos #Sobrelascartaslamesa #apuestoatodo