Alberto Fernández almorzó el viernes con Florencia Aise, una artista mendocina de 37 años que lo conoció por redes sociales. Cuando el presidente visitó por primera vez como mandatario Mendoza en marzo pasado recibió un cuadro pintado por ella que le regaló la gobernación de Rodolfo Suarez.

“Es un cuadro de un racimo de uva malbec, que propuse pintar para regalarle al presidente, un día antes de su visita en marzo, cuando de casualidad una amiga que trabaja en protocolo de la Gobernación me consultó qué vino de Ruttini se le podía obsequiar, ya que mi tío Mariano Di Paola, es el jefe de enólogos de la bodega”, contó la artista a La Nación.

Florencia Aise almorzó con el presidente en Casa Rosada.

Tras la visita del presidente a Mendoza charlaron por Instagram y el jefe de Estado la invitó a visitarlo cuando la artista estuviera en Buenos Aires. Recorrieron la pinacoteca de la Casa Rosada y bajaron al Museo del Bicentenario, donde el presidente le mostró el mural de David Alfaro Siqueiros "El Ejército Plástico".

"Hablamos de arte, de la familia. La pasé espectacular", relató Aise a El Cronista luego de la visita en la que recorrió las instalaciones y se sentó en el Sillón de Rivadavia para la foto.

¿Quién es Florencia Aise?

Florencia Aise es diseñadora industrial que se especializa en gráfica, es egresada de la Universidad Nacional de Cuyo y sus obras son de estilo realista.

El cuadro que Aise pintó para el presidente Alberto Fernández.

“Soy cero política, no puedo opinar. El Presidente me dijo que me admira mucho y yo le dije que también, que admiro a las personas que tienen agallas para comandar un país, para apagar incendios, sea bueno o malo en la gestión. Yo no podría dormir; prefiero estar solita pintando en mi taller, en paz total”, relato la artista a La Nación.

"El honorable Presidente de la Nación Argentina me invitó a ser parte del ingreso artístico argentino-Mendocino, al mundo. Vamos a llevar nuestras obras por el mundo, y mostrar a nuestra preciosa Mendoza, como siempre lo hicimos, y fue siempre gracias a ustedes. Y en esta foto muestro a @alferdezok caballeroso en todos los sentidos. Gracias por esto y gracias a todos!", publicó en Instagram.

