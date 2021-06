Mauricio Macri retomará mañana sus actividades políticas públicas. el ex presidente tiene previsto viajar por dos días a Mendoza, una de las provincias donde ganó las elecciones en 2019. La excusa será la misma que viene animándolo: la presentación de su libro “Primer tiempo”, y reunirse con el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y con el gobernador, Rodolfo “Rodi” Suárez. También con los referentes locales del PRO, como el diputado nacional Omar de Marchi.

Aunque en privado sigue recibiendo dirigentes, intendentes y legisladores, en especial en sus oficinas de Avenida Libertador al 2700, Macri aprovechará también para reunirse con los líderes del radicalismo de Mendoza.

La presentación del libro será por streaming, a través de las redes sociales, y esta vez no habrá un moderador, como sí ocurrió en Capital Federal (con el ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto) y en Córdoba (con el ex ministro de Turismo, Gustavo Santos). Quienes diseñan la presentación son Hernán Lombardi y quien fue su segunda en el área del Sistema de Medios Públicos, Gabriela Ricardes. Ambos también estarán en Mendoza.

Además, Macri tiene en agenda dar entrevistas en medios locales pero siempre con una mirada nacional.

Mauricio Macri

En su discurso sumará la unidad como un valor clave para derrotar al oficialismo y volverá a descartar una candidatura para este año. Eso sí: dejará abierto su regreso para el 2023, algo que no niega.

Paralelamente, volverá a ser muy crítico del gobierno nacional en tres ejes: el manejo de la pandemia, la economía y, sobre todo, la política internacional, lo que valió varias intervenciones públicas, la última sobre Nicaragua.

Macri se reunirá con dirigentes de la UCR de Mendoza

En cuanto a las reuniones políticas, se espera que tenga una cena el jueves por la noche o un almuerzo el viernes al mediodía con Alfredo Cornejo (a quien elogia en privado y en público desde el año pasado) y Rodolfo Suárez, y que además haya una reunión con los dirigentes del PRO locales.

La idea del ex jefe de Estado, desde que lanzó su libro, fue recorrer los distritos donde pudo ganarle al Frente de Todos. Por eso, aún tiene pendiente una visita a Entre Ríos – donde dio vuelta el resultado electoral entre las PASO y las generales - y otra a Santa Fe.

En Entre Ríos podría confluir con Rogelio Frigerio, su ex ministro del Interior y quien se encamina a encabezar la boleta de diputados nacionales, a pesar de fla distancia que surgió tras la salida del poder.

En Santa Fe, por su lado, el animador del PRO, el diputado Federico Angelini, es el número puesto para la boleta de senadores nacionales.

Macri viajará con su mujer, Juliana Awada, y con un equipo pequeño de colaboradores íntimos encabezado por el ex secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, Darío Nieto (su secretario privado y quien ya está anotado en la boleta de este año), la ex funcionaria Fátima Micheto y el ex subsecretario de Medios, Gustavo Gómez Repetto.

CP