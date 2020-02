Los pañuelos verdes volvieron a la calle: 35 fotos del reclamo por el aborto legal

Miles de mujeres salieron a las calles en las principales ciudades del país para reclamar al Congreso Nacional la legalización del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El epicantro de las manifestaciones fue la Plaza de los Dos Congresos, donde cientos reclamaron que el aborto "sea ley" y desplegaron sus pañuelos verdes en alto.

"Vinimos acá a luchar para que esta ley salga este año, para que no haya más personas que no pueden decidir sobre su proyecto de vida, sobre su cuerpo. Un embarazo no deseado es sinónimo de tortura", dijo Antonella D’Alessio, una psicóloga feminista.

La convocatoria organizada por grupos feministas se realizó frente al Congreso, donde en junio de 2018 la iniciativa para legalizar el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación obtuvo el histórico respaldo de Diputados. Pero el Senado la rechazó en medio de presiones de la influyente Iglesia católica y de los grupos evangelistas en el país natal del papa Francisco.

La movilización exige que se debata una ley a partir del 1 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández inaugure sesiones ordinarias. Para Natalia Lissarrague, una enfermera de 38 años, la aprobación de la ley "es importante porque le da la posibilidad a todes de acceder a un aborto y que sea en el hospital con todas las técnicas necesarias y no morirse en la clandestinidad". Fue a la manifestación con sus hijas de 5 y 12 años. Todas vestidas de verde, el color emblemático de la causa feminista.

A lo largo de la manifestación se entonaron cánticos como "Este año lo logramos", "Iglesia y Estado, asuntos separados" y "Aborto legal en cualquier lugar". Pasadas las 17:00, la avenida Callao ya se había convertido en peatonal entre Corrientes y Rivadavia debido a la afluencia de miles de mujeres luciendo pañuelos verdes en sus cabezas, cuellos, muñecas o mochilas.

La fecha elegida para la marcha nuevamente coincidió con el Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ya que desde hace tres años todos los 19 de febrero la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto convoca a través de las redes sociales a una marcha para acompañar el ingreso del proyecto al Congreso Nacional.

En la concentración se vieron banderas del Partido Obrero, el Nuevo Mas, La Cámpora, MST y CTA de los Trabajadores, entre otras organizaciones, aunque predominó el color verde entre las manifestantes, en su mayoría de entre 18 y 35 años. También, sobre el escenario, hubo un show musical del colectivo chileno "Las Tesis", autoras del fenómeno global "El violador en tu camino", mientras que previamente debajo del estrado se improvisó un partido de fútbol de mujeres.

DS