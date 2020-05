Fotogalería | Así se vivió la segunda etapa de reapertura de comercios en la CABA

Este jueves se habilitó la segunda etapa de la reapertura comercial en la ciudad de Buenos Aires dispuesta por el Gobierno porteño, en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Entre las actividades que levantaron sus persianas después de casi dos meses figuran concesionarias de autos, inmobiliarias, negocios de antigüedades, objetos de arte, materiales de construcción clase I (exposición y venta), semillas, plantas, artículos y herramientas para jardinería,,animales domésticos, artículos para el hogar y afines. También artículos publicitarios, vidrios y espejos, relojería, armería, almacén naval, toldos y accesorios, mueblerías, local de venta de repuestos y accesorios para automotores, agencias de Lotería y Quiniela, marroquinería y carteras, más el resto de comercios minoristas de cercanía,

De igual manera que los negocios que abrieron sus puertas el martes 12, los locales habilitados atendieron al público desde las 11 y hasta las 21. Tal como estaba previsto, aún resta habilitar comercios de indumentaria y calzado y de servicios personales, como por ejemplo las peluquerías.

Con bajo nivel de facturación, debutó la segunda fase comercial en la Ciudad

Con los protocolos correspondientes y adaptándose a las medidas impuestas, varias joyerías de la calle Libertad, en el centro porteño, abrieron para la atención al público por primera vez desde el inicio de la cuarentena. "Por un lado, estoy contento de abrir porque hace 60 días que no trabajo, pero no tengo muchas expectativas porque las personas que tienen un poco de plata no vienen a comprar joyas sino que primero compran comida", dijo a Télam Fernando, empleado de una joyería porteña.

En tanto, Gisela, otra comerciante de la zona, sostuvo que "fueron tiempos muy difíciles" y coincide en que no cree que mucha gente se acerque a su local. "Antes no estábamos en las redes sociales, pero si sigue esta situación, como creo que va a pasar, tendremos que empezar a vender online", indicó.

Esta es la segunda etapa tras la reapertura -el pasado martes 12- de algunos comercios minoristas de cercanía, el formato "para llevar" en locales gastronómicos y las ferias barriales, aunque aún permanecen inhabilitados rubros como indumentaria y calzado.

El horario de atención de estos comercios es entre las 11 y 21 y, según los protocolos, para prevenir el contagio del nuevo coronavirus los clientes podrán ingresar los días pares o impares según la terminación de su DNI, y adentro de cada negocio podrá haber una persona cada 15 metros cuadrados de superficie en el local.

También, desde este sábado, quedarán habilitadas las mudanzas dentro del ámbito porteño únicamente los fines de semana, tal como ya fuera anunciado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por último, a partir del próximo fin de semana, también se permitirá las salidas recreativas para niños y adolescentes menores de 16 años acompañados por sus padres o un adulto a cargo, solo los sábados y domingos.



Para estos paseos, los niños podrán salir los días pares o impares de acuerdo a la terminación del DNI del adulto que los acompañe, durante una hora como máximo y desplazándose hasta 500 metros de sus hogares.