La respuesta del gobierno porteño al caso de Ramona Medida en la Villa 31

El caso de Ramona Medida tomó relevancia este jueves 14 de mayo al conocerse que debió ser intubada al contagiarse de coronavirus, luego de la denuncia que realizó en sus redes sociales por falta de agua en su vivienda de la Villa 31. La situación generó polémica debido a los crecientes infectados en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, desde el gobierno porteño aclararon a PERFIL que la situación de la comunicadora de La Garganta Poderosa no es ajena a la gestión ya que "trabajan hace un año" en su reubicación y que, incluso, la mujer rechazó dos ofertas de vivienda.

"Es un caso emblemático para nosotros", aclararon desde el equipo de Horacio Rodríguez Larreta a este medio. Según detallaron, en el mes de febrero le ofrecieron a Ramona dos opciones de vivienda: una con dos dormitorios de 65 metros cuadrados y otra con tres, de 82 metros cuadrados con "la adaptación específica para que su hija (que padece los síndromes de West y Aicardi) pueda utilizar ese baño. Ambas en planta baja".

Las dos propuestas para mudarse al barrio YPF fueron rechazadas por la mujer, según explicaron. Sin embargo, "seguimos trabajando para encontrar otra vivienda", agregaron. La oferta que finalmente aceptó Medina fue realizada a principios de este mes: dos viviendas, una para sus sobrinos y otra para ella, que por las complicaciones actuales no se pudo concretar.

"Es una caso que nos preocupa un montón y no es de ahora. Hace un año que trabajamos con ella y estamos muy apenados de que no se aceptara la primera oferta. Hubiese sido una condición notablemente superior para enfrentar la pandemia", aclararon y agregaron: "Vamos a seguir al lado de ellos".

El relato de Medina tomó relevancia a través de un video que subió a sus redes sociales hace más de 10 días, en el que interpeló el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, por las entrevistas en radios y canales de televisión donde aseguraba que el problema de la falta de agua estaba solucionado.

"Acá estoy, tratando de encontrar una respuesta todo lo que dice Santilli sobre que tenemos agua, que tenemos todo solucionado. Ocho días llevamos sin agua y nos piden que nos higienicemos, que no salgamos a la calle. ¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si tengo que salir a comprar agua? Ya no sé de qué forma pedirle a la Secretaría Integración Social y Urbana solución para esta situación, no se puede vivir más en estas condiciones", reclamó Ramona en su momento.

Según difundió la revista La Garganta Poderosa, la mujer pasó doce días sin servicio de agua en su casa, donde viven seis personas, cuatro de ellas pacientes de riesgo. Una de sus hijas padece los síndromes de West y Aicardi, patología que le genera convulsiones refractarias no evolutivas.

DR/FeL