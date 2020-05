Ramona, el caso de la mujer que denunció la falta de agua en la Villa 31 y fue intubada por coronavirus

La situación en los barrios populares de la cuidad de Buenos Aires comienza a complicarse cada vez más con los contagios por la pandemia y, este jueves 14 de mayo, se conoció el caso de Ramona Medina, una mujer que comenzó a denunciar hace más de 10 días la falta de agua. Ahora, debió ser intubada al contagiarse coronavirus y ser paciente de riesgo.

El relato de Medina tomó relevancia a través de un video que subió a sus redes sociales hace más de 10 días, en el que interpeló el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, por las entrevistas en radios y canales de televisión donde aseguraba que el problema de la falta de agua estaba solucionado.

"Acá estoy, tratando de encontrar una respuesta todo lo que dice Santilli sobre que tenemos agua, que tenemos todo solucionado. Ocho días llevamos sin agua y nos piden que nos higienicemos, que no salgamos a la calle. ¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si tengo que salir a comprar agua? Ya no sé de qué forma pedirle a la Secretaría Integración Social y Urbana solución para esta situación, no se puede vivir más en estas condiciones", reclamó Ramona en su momento.

Además, había denunciado que la pandemia "nos está consumiendo. Todos los días nuevos casos, nuevos vecinos, y nosotros seguimos sin agua y este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Lo invito a mi casa, que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo de no tener agua y de contagiarse este virus terrible".

#BastaDeSilencio



"ACABAN DE INTUBAR A RAMONA"



¿Y ahora? Y ahora Ramona tiene coronavirus, sí, la misma Ramona que salió en todos los informes denunciando el sometimiento a las condiciones infrahumanas que padecía en la Villa 31. pic.twitter.com/hi4gvAKwxd — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) May 13, 2020

Según difundió la revista La Garganta Poderosa, la mujer pasó doce días sin servicio de agua en su casa, donde viven seis personas, cuatro de ellas pacientes de riesgo. Una de sus hijas padece los síndromes de West y Aicardi, patología que le genera convulsiones refractarias no evolutivas.

En su informe diario del avance de la pandemia, el gobierno porteño confirmó que ya hay en total 891 casos positivos de COVID-19 en todas las villas, que representan más del 20% de todos los casos de la Ciudad. La Villa 31 de Retiro es la más afectada con 628 casos positivos, seguida por la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, también conocida como Barrio Padre Ricciardelli, con otros 226.

La distribución de casos se completa con otros 13 en el Bario 21-24; 9 en Ciudad Oculta; tres en Barrio 20, Barrio Ramón Carrillo, Rodrigo Bueno y Zavaleta; dos en Barrio Fátima; uno en el Barrio Inta y otro en el Barrio Mitre. La cifra total de muertos por coronavirus en las villas porteñas se mantiene en 8 y 103 pacientes ya recibieron el alta médica.

DR/FeL