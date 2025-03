La ciudad de Córdoba sufrió este martes 11 de marzo intensas lluvias que provocaron graves complicaciones en las calles por inundaciones, cortes de luz e inconvenientes en el tránsito. Las autoridades declararon que en menos de una hora cayeron hasta 67 milímetros de agua.

Las lluvias comenzaron durante la tarde, alrededor de las 17, y tomaron por sorpresa a los ciudadanos de la capital provincial. Al respecto, Claudio Vignetta, secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad, remarcó que el fenómeno continúa activo y advirtió que se prevén chaparrones intensos para las próximas horas.

El funcionamiento de la red eléctrica también se vio afectado por el temporal, registrándose cortes y fallas en el suministro en barrios como Las Palmas, Poeta Lugones y Alta Córdoba. La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) indicó que el servicio se restablecerá siempre que lo permitan las condiciones climáticas.

La situación se volvió crítica en la costanera, donde se dispuso el corte total de la circulación en los sectores norte y sur, como consecuencia del desborde del río Suquía.

Barrios como Alberdi y Tablada Park registraron cortes de calles por inundaciones, considerando que el agua ingresó a algunas viviendas; y en otros como Villa Páez el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) debió realizar inspecciones en los domicilios dada la acumulación de agua.

Vecinos atrapados por el temporal

El medio CBA24N registró historias de algunos vecinos que se vieron atrapados en el temporal, siendo una de ellas la de un hombre identificado como Patricio, del barrio Alberdi, quien se dirigía hacia el oeste de la ciudad cordobesa, junto a su vecino Domingo, buscando llegar al colegio donde acuden los hijos de ambos.

Según relató al medio mencionado, dadas las intensas lluvias, el conductor del vehículo tenía poca visibilidad, las calles estaban llenas de agua, había mucho tráfico y los paraguas no dieron abasto. "Vamos por las calles de adentro", indicó para evitar tomar la avenida Duarte Quirós.

El conductor atravesó en perpendicular Maestro Vidal primero y Félix Paz y, ya una vez en su domicilio, suspiró. No obstante, su esposa continuaba demorada por el temporal. "No voy a llegar. Encontré una cuadra que no está inundada y me quedo acá con el auto", anticipó por mensaje la mujer que llegó una hora después a la vivienda.

Otro de los episodios más graves tuvo lugar en el barrio Los Gigantes, donde la Policía rescató a un niño arrastrado por la corriente de un canal, al cual el agua desplazó aproximadamente 100 metros. Afortunadamente, el pequeño fue rescatado por los efectivos y se encuentra fuera de peligro.

El barrio Nueva Córdoba también registró incidentes. Fue allí donde una oficial de la Policía Federal, de 42 años, sufrió traumatismos en los miembros superiores luego de caer de un árbol. Actualmente se encuentra estable.

Otro vecino identificado como Martín, del barrio Uritorco, sostuvo que la lluvia de madrugada parecía calma, aunque esta no tardó en convertirse en un diluvio al que debió enfrentarse para viajar hacia su trabajo. "Atravesar la calle García Martínez para tomar el 42 es misión imposible", observó.

Tras la odisea que le significó llegar hasta Mariano Moreno, calle que estaba inundada de extremo a extremo, tomo el colectivo y logró llegar a su trabajo. "Casi a horario", ironizó con los pies humedecidos mientras se cambiaba.

En diálogo con Cadena 3, Vignetta señaló que los más afectados por el temporal fueron los sectores urbanos, dado que las zonas serranas no registraron precipitaciones significativas. Asimismo, señaló que la costanera fue cerrada por precaución ante el riesgo de un aumento del caudal de agua en la zona.

A su vez, informó sobre la evacuación de cuatro familias que sufrieron el ingreso de agua en sus viviendas, tres de ellas el barrio Chacras de la Merced y una de la zona de Villa Páez, destacó que hasta el momento no se reportaron heridos.

"Voy a solicitar que aquellos que no necesiten estar en la vía pública, que permanezcan en su hogar", concluyó el funcionario cordobés, advirtiendo sobre las peligrosas condiciones que implica transitar en las calles frente a la acumulación de agua y la calzada mojada.

