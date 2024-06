Ganó más 300 mil dólares en un año trabajando remoto y se nieva a volver a la oficina

La pandemia de COVID-19 y el aislamiento provocó un gran cambio en las modalidades y formas de trabajar en todo el mundo, abriéndole paso al home office y a un mundo con mayor libertad y muchas más oportunidades. En este contexto, Charles, un profesional de productos de consumo, aprovechó al máximo la situación y ganó más de 300.000 dólares al año, trabajando en secreto con múltiples empleos remotos.

En la actualidad, donde se han disminuido considerablemente las oportunidades de trabajo a distancia, Charles ya decidió que no volverá a trabajar de manera presencial y continuará intentando ganarse la vida desde la comodidad y tranquilidad de su casa.

Fue en 2019 cuando Charles aceptó un trabajo independiente ayudando a un amigo, con el objetivo de ahorrar y adquirir un coche Tesla. De esta manera, y considerando que su trabajo principal era remoto, logró gestionar el tiempo para manejar también su trabajo adicional, según explicó en diálogo con Business Insider.

La que fue su primera experiencia de pluriempleo le mostró la posibilidad de generar ingresos extra desde su hogar, por lo que se mantuvo dos años en esta situación hasta que su trabajo freelance se terminó. Sin embargo, luego, en 2020, llegó la pandemia, lo que forzó a muchas empresas a trabajar de manera remota y que a él le facilitó la tarea de encontrar un nuevo empleo remoto.

Durante el confinamiento, Charles descubrió que en su trabajo principal había periodos donde pasaba semanas sin nada que hacer, por lo que optó por mantenerse productivo y encontrar nuevos trabajos remotos.

"¿Por qué no asumir más responsabilidades si puedo gestionarlas?", cuestionó el hombre, que luego generó una combinación de varios empleos a tiempo completo y con contratos, aunque utilizando computadoras diferentes para cumplir con todas sus tareas sin levantar sospechas.

Manteniendo su situación en secreto, en 2021 alcanzó su mayor éxito financiero y ganó más de 300 mil dólares. Un año después, en 2022, alcanzó la suma de 200.000 dólares y en 2023 llegó hasta 100 mil dólares. Con todo el dinero extra que obtuvo pudo pagar deudas, mejorar su hogar, comprar una nueva propiedad e invertir en un negocio personal.

Si bien ya en 2023 se empezaba a notar la disminución de las oportunidades de trabajo remoto, las cuales pasaron a ser híbridas o totalmente presenciales, Charles logró aferrarse a dos empleos a distancia, lo que le permite obtener ingresos extra sin moverse de su casa.

"¿Por qué dejaría un buen trabajo donde estoy 100% remoto y no tengo que ir a la ciudad? Me levantaría a las 6 a.m. y no llegaría a casa hasta las 6 o 7 p.m. si tengo suerte. No, gracias", manifestó el hombre, quien también calculó que el desplazamiento diario podría costarle varios cientos de dólares mensuales.

Sobre su manera de gestionar ambos empleos, detalló: "Si estoy en una reunión con un trabajo que no requiere mi participación activa, estaré trabajando en la otra laptop para el otro trabajo". De esta manera, cumple con sus tareas sin invertir horas extras y asegurándose de dar el rendimiento esperado sin exponer su situación.

"Hago mi trabajo desde casa y la gente está contenta con lo que hago. Si una compañía quiere ir tras de mí por ingresos adicionales debido a alguna política anti-sobreempleo, lucharé", concluyó.

