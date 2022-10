Giro inesperado en el video viral del abrazo a un indigente: su esposa lo buscó desesperada por meses

Las redes sociales se hicieron eco la semana pasada de un conmovedor abrazo entre dos hombres, uno de ellos en situación de calle, que le dice: "No me abraces, tengo olor". Sin embargo, este emotivo gesto tuvo un giro completamente inesperado: es que el indigente estaba siendo buscado por su esposa durante meses tras haber sufrido un shock.

Tras la viralización del video del abrazo, la mujer reconoció a Antonio, quien en su estado de shock y en situación de calle se hacía llamar José. El hombre se había ido de su casa en julio y nadie supo más nada de él.

Al ver las imágenes, Claudia se contactó con Marcos (30 años), quien es la persona que le da el abrazo viral. "Buscamos a José, su nombre real es Antonio, tiene problemas psiquiátricos y su mujer Claudia lo está buscando por Recoleta. Armemos una campaña en solidaridad con todos los argentinos", escribió en una cuenta de Instagram @unabrazodecorazon.

En diálogo con El Trece, la mujer amplió: "Se le murió la mamá y entró en un pozo depresivo muy fuerte".

Finalmente, la historia tuvo su final feliz: Antonio fue encontrado en un bar y pudo reencontrase con su mujer tras irse de su casa el 7 de julio. "Continuemos la cadena de favores, y contagiemos humanidad, empatía y amor en este mundo. Este fue un caso que se hizo público, pero no perdamos la fe en nuestra gran Nación, y tomemos acción todos los días, ayudándonos unos a otros, un gran abrazo de corazón!", expresaron en la cuenta de Instagram.

"Nuevamente gracias, y por las reiteradas consultas, sí, encontramos a Antonio "José" y se reunió con su mujer, pidieron reserva para mantener su privacidad. Muchas gracias", agregaron.

El joven que emocionó a todos tras ayudar y contener a un indigente.

La historia del abrazo viral a un indigente

El abrazo viral ocurrió en Recoleta, en el cruce de Callao y Alvear, cuando Marcos se encontró con José (finalmente llamado Antonio), un hombre en situación de calle que estaba pidiendo colaboración. El joven no solo le brindó ayuda económica, sino que también le dio palabras de aliento y se unieron en un conmovedor abrazo.

La emotiva escena ocurrió a la vista de la gente que circulaba y estaba presente en la zona. Así es que Adriana, una mujer que estaba sentada en un bar, se percató de lo que sucedía y decidió registrar el momento en video, con su celular.

"Vi el video hace un ratito y me emocionó porque uno no se da cuenta cuánto puede ayudar a otra persona, más allá de dar una ayuda económica, es mostrar un poco de humanidad", expresó al respecto Marcos, recién recibido de licenciado en Administración de Empresas, en diálogo con Mediodía Noticias (eltrece).

En esta misma línea, añadió: "Uno muchas veces no se da cuenta de lo bendecido que es por simplemente tener un colchón, una ducha caliente y un plato de comida. Uno puede ser ambicioso en la vida y tener metas, pero no hay que dejar de ver lo esencial".

"Iba caminando apurado y me dice 'disculpame', venía inclinado, cargando unas bolsas, le dije "no me digas nada", saqué algo de plata para que pueda comer algo, se notaba que realmente lo necesitaba", explicó luego sobre su encuentro con "José".

Sin embargo, en un primer momento el hombre no quiso aceptar la ayuda económica ya que decía que "era mucha plata" y luego, ante la insistencia del joven, tomó el dinero pero comenzó a preguntar qué podía dar a cambio. "Es plata y no es plata, 500 pesos, y después me dijo 'qué puedo hacer por vos, qué necesitas'", reveló.

"Estoy sucio, tengo olor"

"Que levantes la cabeza y sigas luchándola como todo el mundo y todos los argentinos hoy en día", le respondió el joven. Ante dicha respuesta, el hombre se largó a llorar y el instinto de Marcos fue rápidamente abrazarlo y contenerlo. "Estoy sucio, tengo olor", argumentó "José" intentando resistirse al abrazo por unos segundos antes de quebrarse.

Sobre su gesto, el joven remarcó: "A veces el dinero no es tan importante, sino el gesto y cómo uno lo da, cómo uno puede mostrar un poco de humanidad".

"Uno se cruza mucha gente que realmente lo está pasando mal, en situación de calle, y a veces por estar a las corridas uno no frena y no se da un minuto de decir 'cuánto le puedo cambiar el día o la semana con un gesto'. En general soy de ayudar, y cuando no puedo con dinero lo hago con tiempo, tratándolos como lo que son, un ser humano", concluyó.

ED