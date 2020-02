Hambre en la comunidad wichi: "Me avergüenza, soy responsable", dice el gobernador

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que las informaciones sobre desnutrición en las comunidades aborígenes son “verdad”. “La realidad triste y dolorosa que muestra es lo que vienen sufriendo hace muchísimos años nuestros queridos hermanos aborígenes. Tengo una gran responsabilidad de tener un Estados presente, dijo el mandatario provincial tras la muerte de al menos siete niños a causa de desnutrición, mientras unos 30 siguen internados.

"La ausencia del Estado ha sido muy grande durante mucho tiempo, la gente sufre y ha sufrido durante muchos años", lamentó el mandatario, quien asumió el pasado 10 de diciembre. "Me da mucha bronca cuando dicen que es un tema cultura, porque nadie se muere de hambre ni deshidratado por falta de cultura, sino por falta de un Estado que no te da las garantías de tener lo básico, como el agua", agregó.

"Estoy hace 60 días y no duermo pensando todo el tiempo cómo podemos acompañar y ayudar a devolverles dignidad", dijo Sáenz al ser entrevistado en Todo Noticias, y agregó: "Me avergüenza tener que decir que no podemos resolver un tema tan sencillo como es el agua". Además, prometió que se están tomando “medidas de fondo” para resolver el problema.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, por su parte calificó como "muy crítica" la situación originada por la falta de agua y la desnutrición en niños de comunidades wichí de Salta. "La situación es muy, muy crítica. Es de una gravedad extremísima. El agua, la falta de alimento, y la desnutrición es lo que ha marcado esta dificultad", manifestó Arroyo.

El ministro dijo que se trata de una cuestión estructural que viene desde hace tiempo "pero que hay que resolver en lo inmediato". "La situación es muy crítica con muchos chicos en estado de observación internados", indicó. Explicó además que los niños toman agua en mal estado que les provoca diarrea, deshidratación y desnutrición, situación que se ve agravada por encontrarse en parejas con distancias muy grandes hasta el hospital.

La ONU, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresaron el pasado 30 de enero su preocupación "por el estado nutricional y de salud que experimentan otros niños y niñas en la provincia de Salta". El presidente del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas de Argentina, a través de su presidente Félix Díaz, instó el sábado al Gobierno a "cumplir la ley" para que las comunidades originarias "no se sigan muriendo" y advirtió que la falta de acceso a agua potable y los problemas de desnutrición son "un tema que va más allá del pueblo wichí".

