Sierras de Córdoba: cómo es la iniciativa natural que busca garantizar el reabastecimiento de agua

En las Sierras de Córdoba se origina el agua que abastece a más de 1,5 millones de personas de la capital provincial y numerosas localidades del centro del territorio. Pastizales de altura, bosques nativos y suelos serranos cumplen allí una función clave: actúan como una esponja que capta, infiltra y almacena el agua de las lluvias del verano, liberándola lentamente durante todo el año.

Sin embargo, los incendios, la invasión de especies exóticas y el sobrepastoreo del ganado han deteriorado esa capacidad natural de regulación hídrica en un contexto marcado por el cambio climático y sequías recurrentes. A estos factores también se suma la variabilidad de las precipitaciones pluviales, la expansión de las urbanizaciones, la contaminación y el cambio climático, colocando a la región en una creciente inseguridad hídrica, sobre todo en la estación seca (invierno-primavera).

Atentos a estas circunstancias, desde hace tres años, en las zonas altas de las cuencas de los ríos Primero (Suquía) y Segundo (Xanaes) se implementa un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) orientado a regenerar los ecosistemas serranos para garantizar la provisión de agua a largo plazo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sobre la base de estudios del Conicet que identificaron las áreas prioritarias donde se genera el agua que abastece a la población, el proyecto lleva adelante acciones de conservación, restauración y manejo sostenible para que las sierras sigan funcionando como un “tanque de agua natural”.

La iniciativa, conocida como Aliados por el Agua, reúne a más de 15 instituciones públicas, privadas, científicas y de la sociedad civil, entre ellas universidades, áreas protegidas, reservas privadas, productores rurales, brigadas forestales y organizaciones técnicas especializadas.

Javier García Espil, de Cicla Desarrollo Sustentable –organización especializada en soluciones basadas en la naturaleza y estrategias de sostenibilidad que lidera el proyecto–, señaló a PERFIL: “Buscamos potenciar la capacidad de los ecosistemas para responder a los desafíos del agua. La experiencia nos confirma que es posible escalar estas acciones y obtener resultados positivos en el sistema hídrico, con beneficios adicionales en la biodiversidad, resiliencia climática y creación de empleos verdes”.

Las acciones en territorio incluyen la restauración de bosques nativos de tabaquillo, el control de especies exóticas invasoras de alta demanda hídrica, el manejo regenerativo de pastizales, la prevención de incendios y la recuperación de suelos erosionados. Estas medidas permiten, en definitiva, reducir la escorrentía superficial, aumentar la infiltración y sostener los caudales en épocas secas, incluso en un contexto de cambio climático.

Los resultados ya son visibles: más de 10 mil hectáreas se encuentran bajo restauración, conservación o manejo sostenible; se plantaron 50 mil árboles nativos en zonas críticas; 5 mil hectáreas avanzan hacia esquemas de ganadería regenerativa, y en áreas donde se removieron especies invasoras se registró hasta un 20% adicional de agua retenida.

El proyecto cuenta con el apoyo de Coca-Cola Argentina y su socio Coca-Cola Andina, en el marco de un plan corporativo orientado a la protección de los recursos hídricos y al reabastecimiento de agua, articulada con actores locales y científicos.

En este sentido, Silvina Bianco, directora de Sustentabilidad de la firma para Argentina y Uruguay, destacó que “el agua es el corazón de nuestras comunidades. En Córdoba estamos demostrando que la colaboración entre sectores puede asegurar resiliencia climática y seguridad hídrica para el futuro”.

Gestión colaborativa. Uno de los rasgos distintivos de la iniciativa es su enfoque de gestión colaborativa del territorio, que coloca a las comunidades serranas y a los pobladores locales en un rol central.

Así es como productores, guardaparques, brigadistas, organizaciones comunitarias y reservas privadas participan activamente en el diseño y la implementación de las acciones. Aportan conocimiento del territorio, compromiso de largo plazo y capacidad de gestión cotidiana. Lejos de tratarse solo de conservar, el proyecto promueve un uso responsable del paisaje que fortalece el arraigo rural y genera nuevas oportunidades de desarrollo local.

José Luis Amuchastegui, director de la Reserva Natural Valle de Los Lisos, una de las áreas donde se implementan las acciones del proyecto, remarcó: “Para quienes vivimos en las sierras, restaurar estos ambientes no es solo una cuestión ambiental, es una apuesta al futuro. Cuidar el agua, el paisaje y la biodiversidad nos permite atraer visitantes de manera responsable y generar oportunidades económicas que fortalecen el arraigo local”.

En un escenario de crisis ambiental y climática global, este tipo de iniciativas apuestan al trabajo colaborativo y al poder de la naturaleza para generar bienestar y resiliencia. La restauración de las sierras de Córdoba se consolida así como una respuesta eficaz, sostenible y de largo plazo para proteger las fuentes de agua de las que dependen millones de personas, y como un camino inspirador para escalar estas soluciones en muchas otras regiones del país.

Resultados

◆ Unas 10 mil hectáreas se encuentran actualmente bajo restauración.

◆ Se palntaron unos 50 mil árboles nativos en zonas críticas.

◆ Unas 5 mil hectáreas se proyectan hacia un esquema de ganadería regenerativa.

◆ Se removió vegetación invasora y se registró un 20% más de agua retenida.