Presentan informe sobre la crisis alimentaria en barrios populares

La presentación de los resultados de la Encuesta Socioalimentaria 2025 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires puso sobre el tapete una experiencia institucional que interpela los modos tradicionales de producir información para la política pública.

Con esta presentación, el Observatorio Social por la Inclusión de la Misión Padre Pepe, surgido desde una organización comunitaria del Barrio 21-24 de Barracas, se posicionó como un actor que combina trabajo de base, sistematización de datos y lectura crítica del contexto económico y social.

El relevamiento –basado en 759 encuestas realizadas entre julio y septiembre de 2025 en comedores comunitarios de las comunas 1, 4, 7 y 9– confirmó que la alimentación se ha vuelto un eje crítico de la vida cotidiana en los sectores populares. El 65% de las personas encuestadas asiste entre tres y cinco veces por semana a comedores, mientras que un porcentaje significativo recurre a más de uno para completar su dieta. A su vez, el 70% declaró haber modificado su alimentación por razones económicas, principalmente reduciendo la cantidad o calidad de los alimentos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“La discusión apunta a que pensemos quién produce la información con la que se toman decisiones”, sostuvo Julián Eyzaguirre, director del Observatorio, en la presentación realizada el 11 de diciembre pasado en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña. “Desde hace años las organizaciones comunitarias sostienen la alimentación y otras necesidades en los barrios. Hay legislación que acompaña el trabajo de los grupos comunitarios, pero no alcanza en el contexto actual. Por eso nos proponemos transformar esa experiencia del día a día en evidencia, en insumo para el diseño de políticas públicas, para disputar sentido y dar respuesta a lo urgente y necesario”, agregó.

La presentación del informe estuvo a cargo del equipo del Observatorio –integrado también por Facundo Ritterband, coordinador del proyecto; Mirna Florentín, directora de la Misión Padre Pepe; y Nilce Samudio, presidenta de la Asociación Civil y Centro de Participación Comunitaria “Padre Pepe de la Sierra”– y contó con la participación de funcionarios y referentes institucionales como Facundo Ramírez, director de Políticas Alimentarias del Gobierno porteño; Claudia Negri, legisladora de Unión por la Patria y vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA, y Andrea Pins, coordinadora técnica de la Dirección de Políticas Alimentarias.

Uno de los ejes del estudio fue la relación entre alimentación y salud. Casi el 39% de los hogares relevados convive con alguna restricción alimentaria, principalmente vinculada a diabetes e hipertensión. Sin embargo, un segmento significativo no cumple con las dietas indicadas.

Si bien una parte importante de los hogares recibe asistencia de la Dirección de Políticas Alimentarias porteña, el Observatorio advierte que los recursos muchas veces son insuficientes para garantizar una dieta equilibrada. “Cuando el ingreso alcanza solo para harinas y ultraprocesados, el resultado es pan hoy y problemas de salud mañana”, sintetizó, a su turno, Mirna Florentín, directora de la Misión Padre Pepe.

Desde el Ejecutivo comunal, en tanto, se valoró la articulación con el Observatorio. “La producción de datos desde el territorio permite ajustar las políticas alimentarias”, afirmó Facundo Ramírez, director de Políticas Alimentarias, quien además ratificó el compromiso de su cartera y su rol, en atender las necesidades que se plantean en este contexto.

Además, la legisladora Claudia Negri subrayó la importancia que la Legislatura cuente con información empírica para el debate normativo. “Sin datos, las políticas públicas quedan atrapadas en consignas”, afirmó, por último, la diputada de UxP.