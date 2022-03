Historias de guerra: un argentino viajó a Ucrania y logró reunir a dos familias separadas por más de 20 años

“Es verano en Ucrania y espero sentado en la vereda”, así comenzó la travesía de un argentino que logró reunir a dos familias que fueron separadas por la guerra hace más de 20 años.

Mientras llevaba adelante el proyecto "La Ruta de las Bobes", el fundador del Club de Viajeros, Rulo de Viaje, fue el encargado de poner en marcha una de las más insólitas misiones que se puede encontrar alguien durante un viaje a Europa: hallar a personas ucranianas que habían viajado a Argentina durante la guerra y perdieron contacto con sus parientes.

Es verano en Ucrania y espero en sentado en la vereda. Un tipo me mira desde un balcón. Tiene cara de odia turistas.En unos minutos me va a preguntar de donde soy, q hago ahí.Y ya no va a haber vuelta atrás. En menos de 24hs vamos a recuperar una historia q se perdió hace 80 años pic.twitter.com/pGXtfrkGrI