Homenajearon a un médico condenado por negarse a hacer un aborto no punible

El partido Democracia Cristiana premió el jueves 30 de mayo al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, por “salvar las dos vidas”. El médico fue declarado culpable la semana pasada por obstruir un aborto no punible a una joven víctima de violación en el hospital de Cipoletti en 2017.

Rodríguez Lastra se reunió con grupos provida y luego recibió el reconocimiento en Buenos Aires. Carlos Traboulsi, presidente de Democracia Cristiana de CABA y quien entregó la distinción, expresó: "Lo condenan porque no aplicó ciegamente la ley. ¿Conocen algún juez que aplique ciegamente la ley? Para eso tendríamos computadoras", según consignó el sitio La Mañana de Cipoletti.

El ginecólogo recibió una placa en reconocimiento y manifestó. "Recibo este homenaje por haber hecho mi trabajo, ¿qué dice eso de la sociedad? Había un niño cuyo corazón latía en el vientre de su madre y me jugué para que ese chico nazca. Recibo una distinción por salvar dos vidas".

En ese sentido, Traboulsi agregó: "Dios sabe colocarnos las cruces y marcarnos el camino hacia el que tenemos que ir. Leandro era una persona totalmente desconocida, cumplía su función de médico en una pequeña ciudad, y ahora le dijeron Leandro despertate, llegó tu momento. Se ha convertido en un símbolo de todos los defensores de la vida”.

"Entendemos que la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, como institución primaria y básica de la sociedad, debe ser respetada y protegida por todo el sistema jurídico y político. Defendemos una educación sexual, fundada en valores indiscutibles, de base científica y no ideológica, entre los que cabe subrayar el irrenunciable derecho y deber de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos. Asumimos el compromiso de adoptar todas las medidas que resultaren necesarias para la defensa de todos y cada uno de los miembros de nuestra nación, en especial de los más vulnerables como lo son los niños por nacer y sus madres en situación de mayor o menor vulnerabilidad. Si así no lo hiciéramos que Dios y la Patria nos lo demanden", concluyó.

El caso. En enero de 2017 una joven, víctima de violación, se presentó en el hospital de la localidad rionegrina de Fernández Oro porque creía que estaba embarazada. Allí le dieron turno de análisis de sangre para fines de marzo, aunque ya en ese momento manifestaba su intención de abortar. Semanas después, el 2 de abril de 2017, fue derivada a la guardia del hospital de Cipolletti donde la atendió Rodríguez Lastra, que se desempeñaba como jefe del servicio de ginecología. El médico relató después que la joven declaró que había ingerido una droga abortiva proporcionada por una ONG. En ese marco, le aplicó un medicamento para revertir el cuadro, fue internada y debió parir.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, decidió hablar con la prensa por primera vez y contó lo que vivió. "Pasaban las horas y no hacían nada", detalló sobre el día que fue internada. Además, agregó que al ingresar al hospital de Cipolletti, el ginecólogo le dijo que estaba con trabajo de parto y que solo restaba romper bolsa. Durante los meses que fue asistida, dijo, les escribió a los médicos sobre su intención de no llevar a cabo el embarazo. "Yo escribía cartas porque sentía que no me entendían cuando hablaba. Le escribía a toda la gente del hospital que se acercaba a hablar conmigo”, sostuvo.

Situación judicial. El ginecólogo de Río Negro acusado de negarle un aborto no-punible contemplado por la ley actual a una joven que había sido violada, fue declaro culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público el 21 de mayo.

En los próximos días se informará la pena, que puede ser de hasta 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer su profesión. "Estoy decepcionado por el fallo.

