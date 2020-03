Influencer festejó su cumpleaños con hielo seco en una pileta y provocó tres muertos

La popular instagramer rusa Ekaterina Didenko cuenta con un millón y medio de seguidores en la red social por su consejos sobre medicina casera y estilo de vida que ofrece a través de su cuenta. En los últimos días quiso celebrar su cumpleaños número 29 de una manera especial pero el festejo terminó siendo una tragedia.

El particular festejo tuvo lugar el pasado viernes en el complejo de piscinas Devyaty Val de Moscú, Rusia. Durante la celebración decidieron tirar 30 kilos de hielo seco –dióxido de carbono en estado sólido que se suele usar para la refrigeración en alimentación y bebidas y la industria química, entre otras aplicaciones– a una de las piscinas con el fin de crear un efecto niebla.

Lo que no se esperaban es que en ocasiones, además de crear el humo, puede también explotar. Se inundó la habitación en apenas segundos. Tres de los invitados a la fiesta perdieron la vida, entre ellos el marido de la influencer rusa, Valentín. Fallecieron a causa de un edema pulmonar; sus vías respiratorias estaban bloqueadas.

En el vídeo que grabaron del momento en el que tiraron el hielo seco se puede apreciar que todos iban ataviados con un mono blanco, gafas protectoras y mascarillas, pero eso no evitó que otras cuatro personas sufrieran graves quemaduras y alguna que otra intoxicación.

Así lo ha comunicado la agencia de noticias RIA Novosti que cuenta que dos de los invitados fueron los que tiraron el hielo mientras que el resto no dudó en meterse en la piscina. El Comité de Investigación de Rusia ha abierto una investigación sobre el tráfico suceso.

"Valya ya no está con nosotros. O Natasha, o Yura. No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer… hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla", decía la influencer horas después del fatal desenlace a través de un story.

FeL/FF