Intenso operativo de búsqueda en la Patagonia: desapareció una nena de 10 años en el río Limay

Una nena de 10 años es intensamente buscada en la zona de Balsa Las Perlas, puente que conecta las provincias de Neuquén y Río Negro, tras desaparecer en el río Limay este martes por la tarde como consecuencia de ser arrastrada por la corriente.

El operativo de búsqueda para encontrar a la menor comenzó el mismo martes y continúa este miércoles. Según Clarín, testigos afirmaron que la nena estaba en el agua junto a su hermano, también menor de edad, frente al balneario Valentina Brun de Duclot cuando, alrededor de las 19hs, desapareció.

Las Balsas, Río Negro

Dada la hora y la caída del sol, las tareas de búsqueda en el agua fueron suspendidas hasta la mañana de este miércoles. De todas formas, los equipos continuaron trabajando por tierra y patrullando ambos márgenes del río donde desapareció la menor.

Desde la Policía de Río Negro, el jefe de la regional cuarta, comisario inspector José González, explicó en diálogo con Diario Río Negro que la nena desapareció a pocos metros de la zona del puente de Balsa Las Perlas, la cual no se encuentra habilitada como balneario.

González añadió que este miércoles se realizarían rastrillajes por el cauce del río, con embarcaciones y buzos especializados de Cinco Saltos, al igual que por tierra. Desde Neuquén, el comisario inspector Guillermo Alfaro comunicó que colaborarían con rastrillajes por tierra en la zona del balneario Brun de Duclot.

Alfaro dialogó con medos locales y detalló que trabajarían sobre la costa neuquina con la división de canes, montada y efectivos a pie, en bicicletas y motos, ya que una de las hipótesis es que la nena haya "salido del agua y esté extraviada", aunque advirtió que en temporadas pasadas han tenido "malas experiencias" con personas fallecidas por ahogamiento en la zona por la que desapareció la menor.

En diálogo con AM Cumbre, la secretaria de emergencias y gestión del riesgo neuquina, Luciana Ortiz Luna agregó: "La gran mayoría de estas situaciones son evitables. Los niños no pueden estar a cargo de personas menores de edad, aunque sea un espacio pequeñito de agua, jamás dejar sin supervisión de los adultos y menos en lugares no habilitados como balneario".

