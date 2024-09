Julio Salvarredi, el padre biológico de Fabiola Yañez, rompió el silencio y narró su historia por primera vez. A sus 61 años, Salvarredi, quien trabaja como artesano en su taller de carpintería en Villa Regina, Río Negro, reflexionó sobre su relación con su hija y el evento que derivó en su reaparición de su figura en los medios: la denuncia que realizó la exprimera dama contra Alberto Fernández por violencia de género.

Su nombre completo es Julio Antonio Pascual Salvarredi y contó que conoció a su hija cuando ella tenía 23 años, a quien concibió junto a Miriam Yañez cuando ambos eran adolescentes. El artesano de origen vasco reveló que, en los últimos días, recibió numerosas llamadas de medios de comunicación nacionales.

Salvarredi detalló que el interés en su figura se reavivó en tres momentos clave de la vida de Fabiola Yañez: primero cuando su expareja Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales; luego cuando ocurrió el escándalo por la celebración de su cumpleaños durante la cuarentena, un episodio conocido como "la fiesta de Olivos"; y, más recientemente, con la denuncia de Yañez por violencia de género contra el expresidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fabiola Yañez. La exprimera dama es hija de Miriam Yañez y Julio Salvarredi, a quien conoció a los 23 años.

El padre biológico de Fabiola Yañez habló sobre la denuncia: "Es un calvario"

Salvarredi confesó que se enteró de la situación de su hija a través de los medios de comunicación. "Me enteré de lo que estaba viviendo a través de los medios", relató por teléfono desde su hogar en Villa Regina, en una entrevista con el diario La Nación publicada este jueves 12 de septiembre.

"Pensaba que su vida estaba bien, que ella estaba allá con su historia y yo acá con la mía. Pero es tremendo todo lo que está pasando, por lo que se ve en las noticias es un calvario realmente", agregó.

El padre biológico de Fabiola Yañez explicó que decidió hablar en este momento para "aclarar la verdad" sobre su vínculo con la exprimera dama, quien fue fruto de su relación con Miriam Yañez cuando ambos eran adolescentes. En ese momento, Salvarredi no reconoció a su hija y encomendó unilateralmente su crianza a su madre, que en ese entonces tenía 15 años.

En tanto, en la entrevista señaló que conoció a Fabiola cuando ella tenía 23 años y que hasta ese momento se había "mantenido al margen". "Siempre me mantuve al margen porque no quería exponer más a mi familia ni a mí mismo. Pero con todo lo que ha pasado y lo que está viviendo Fabiola, sentí que era el momento de contar cómo fueron las cosas realmente", insistió Salvarredi.

Fabiola Yañez iniciará el reclamo contra Alberto Fernández por no pagar la cuota alimentaria de su hijo

Los motivos de Julio Salvarredi para romper el silencio

En cuanto a por qué decidió hablar en este momento, Salvarredi explicó: "Es la primera vez que hablo porque nunca quise exponer a mi familia. Con todo lo que ha pasado y lo que está viviendo Fabiola, sentí que debía contar cómo fueron las cosas para que se sepa la verdad y que no haya más inventos o especulaciones".

Salvarredi conoció a su hija Fabiola cuando ella tenía 23 años, en 2003. "La primera vez que la vi ella tenía 22 años. Poco tiempo antes su madre vino a hablar conmigo para decirme que Fabiola quería conocerme. Finalmente, en un viaje que ella hizo a Río Negro, nos encontramos", recordó Salvarredi. "Fue muy breve. Hablamos, ella me hizo un par de preguntas. En ese momento, sentí que era lo que correspondía".

Después de ese primer encuentro, la relación entre progenitor e hija se mantuvo distante. Se volvieron a ver en 2008 cuando Salvarredi la llevó a conocer a sus padres. "Fue la última vez que nos vimos. Después de ese primer encuentro mantuvimos contacto por mensajes y llamadas, pero no mucho más. Hace como cuatro años que no hablamos. Intenté comunicarme, pero no hubo respuesta", narró y agregó: "Si ella quisiera contactarse, lo haría; no quiero forzar nada".

Julio Salvarredi, padre biológico de Fabiola Yañez.

Sobre la relación con Miriam, la madre de Fabiola Yañez

Salvarredi también abordó la relación con Miriam Yañez, la madre de Fabiola y desmintió que Miriam haya trabajado en la fábrica de conservas de la familia Salvarredi en Villa Regina, Río Negro. "Eso no es cierto, nunca trabajó en la fábrica. Nos conocimos de otra manera", afirmó con determinación. Sobre su relación, Salvarredi explicó que fue breve y casual. "Fue una relación ocasional, casual, nos vimos un par de veces", dijo.

En cuanto a la decisión de no reconocer a Fabiola, Salvarredi comentó: "No fue una decisión que tomé a la ligera... Pero en ese momento no veía cómo hacerlo. La situación era complicada, éramos muy jóvenes y no había apoyo, y la verdad es que las cosas quedaron como estaban".

La familia Salvarredi, originaria del País Vasco, se estableció en Argentina a fines del siglo XIX. Su bisabuelo, Pascual Salvarredi Esnaola, llegó con su esposa a San Martín, Mendoza, y construyó un imperio familiar con una bodega, una aceitería, un tambo y una fábrica de conservas. Julio, el padre de Fabiola, creció en Villa Regina, Río Negro, donde la familia fundó su propia fábrica de conservas en la década de 1950.

Causa Fabiola Yañez: expectativa por la declaración del exmédico de Alberto Fernández

En otro momento de la entrevista, Salvarredi desmintió que hubiera intentado acercar a Fabiola a sus hermanos. "No, nunca hubo ese tipo de conversaciones. Cada uno tomó su camino", dijo. Aunque admitió que le hubiera gustado que Fabiola tuviera una relación con ellos, agregó: "Eso no dependía de mí. Cada uno tiene su vida".

Al reflexionar sobre el pasado, Salvarredi expresó su resignación. "Entiendo que no puedo cambiar lo que pasó. Solo espero que el tiempo cure las heridas que quedaron", dijo con un tono de resignación. También habló sobre sus problemas recientes, incluido un asalto que sufrió. "Ha sido un mal año... Aparte me asaltaron, me golpearon y tuvieron que operarme. Todavía no termino de recuperarme", explicó. "Trabajo como artesano, hago muebles de madera, cartelería, ese tipo de cosas... No tengo un ingreso fijo".

Finalmente, Salvarredi dejó claro que siempre estuvo dispuesto a hablar con Fabiola si ella lo hubiera querido. "No es fácil mirar hacia atrás y ver lo que podría haberse hecho diferente, pero siempre estuve dispuesto a hablar con ella. Aunque nunca quise forzar nada", concluyó.

A comienzos de los 2000, Fabiola Yañez buscó a su padre biológico.

La vida familiar de Fabiola Yañez

Fabiola Yañez nació el 14 de julio de 1981 en Villa Regina, una ciudad del alto valle de Río Negro que lleva ese nombre en homenaje a Regina Pacini, esposa del presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Su madre, Miriam Yañez Verdugo, vivía en un barrio humilde llamado Villa Antártida.

Según trascendió, a muy temprana edad, Miriam comenzó a trabajar en la fábrica de la familia Salvarredi, donde conoció Julio, dando inicio a un romance adolescente que resultó en el embarazo de Miriam. Este jueves Salvarredi, de 61 años, desmintió esa información pero no dio detalles sobre cómo conoció a la madre de Fabiola.

Fabiola vivió sus primeros años en un entorno complicado, con su madre criando sola a la niña, apoyada por su propia madre, Violeta Verdugo. Tras el nacimiento de Fabiola, Miriam se mudó a Misiones con su nueva familia, y Fabiola pasó por 13 escuelas antes de terminar el secundario en el Instituto Normal Mixto Estados Unidos del Brasil en Posadas. Durante su juventud, Fabiola también tuvo contacto con la familia Salvarredi cuando decidió buscar a su padre biológico, lo que resultó en una relación "distante" en la que se vieron sólo dos veces desde que se encontraron en 2003.

En Buenos Aires, Fabiola tuvo un breve paso por el mundo de la moda y la televisión. Desfiló en el programa de Susana Roccasalvo en 2009 y también participó en un programa sobre autos en el canal Metro. Con el tiempo, se consolidó en el programa de Moria Casán en América TV, donde ganó visibilidad y espacio en el ámbito mediático ejerciendo como periodista hasta que su imagen escalón cuando se convirtió en primera dama durante el mandato presidencial de Alberto Fernández.

CD CP