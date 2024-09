Alberto Fernández presentó un nuevo testigo en la causa por violencia de género a Fabiola Yañez

La abogada del expresidente Alberto Fernández aportó un nuevo testigo para que sea citado por la fiscalía en el marco de la causa que investiga la presunta violencia de género a la ex primera dama Fabiola Yañez.

Silvina Carreira aportó una cuarta persona de la misma forma que en anteriores oportunidades se entregó un acta en sobre cerrado con la identidad del testigo y en el sistema se informó al fiscal con el siguiente escrito que va acompañado de un acta que contiene los datos tachados del dicente.

La letrada aportó el testimonio de ese testigo sin revelar su identidad y mediante el procedimiento pertinente pare "evitar filtraciones a la prensa" tras los últimos episodios donde se conocieron videos privados del ex mandatario.

"No puedo dejar de destacar que los testimonios de personal de la Quinta de Olivos deben tener recaudos especiales dado que su exposición pública podría comprometer la seguridad nacional", agregó en la presentación Carreira.

El médico presidencial habló de un "golpe involuntario en la cama"

El médico Federico Alem, que integraba la Unidad Médica Presidencial (UMP), ratificó que la entonces pareja presidencial de Alberto Fernández y Fabiola Yañez habló de un "golpe involuntario en la cama" para justificar el hematoma en el ojo derecho de la ex primera dama.

Alem, que fue el segundo testigo del día en declarar ante el fiscal Ramiro González, expuso que al visitar a Yañez junto a su colega Federico Saavedra vieron un hematoma en el ojo derecho de la primera dama.

Y añadió que alguno de los dos, Yañez o el propio Fernández, les dijeron que había sido un "golpe involuntario en la cama". Alem declaró en el mismo sentido que lo hiciera Saavedra el jueves pasado y dijo no recordar si la versión del golpe involuntario la dio Yañez o Fernández.

"Tenía la equimosis a nivel de los párpados, como dijo el doctor Saavedra", refirió el testigo, quien ingresó al despacho del fiscal González poco antes del mediodía y declaró durante más de una hora.

Ambos médicos integraban la UMP y concurrieron a la Quinta de Olivos el 30 de junio de 2021 convocados por la pareja presidencial para tratar el hematoma que tenía Yañez. Alem declaró al mediodía, después de que lo hiciera Florencia Aguirre, quien era la esteticista de la primera dama.

La esteticista de Fabiola dijo que vio malos tratos de parte de Fernández a su ex pareja

Florencia Aguirre, la esteticista de Fabiola Yañez, declaró que el 29 de junio de 2021 encontró a la entonces primera dama con un hematoma en el ojo y que ella le dijo que el responsable había sido el entonces presidente Alberto Fernández, pero "sin querer".

"No le creí", dijo Aguirre este lunes bajo juramento de verdad al fiscal federal Ramiro González, y añadió que el ex mandatario "no la dejaba hablar" y "la llamaba a los gritos".

Según el relato de la esteticista, Yañez le dijo que el responsable de ese hematoma "fue Alberto sin querer", pero aclaró que por la forma que tenía la herida "no parecía sin querer".

Además, Aguirre reiteró que no le aplicó a Fabiola tratamientos invasivos que pudieran dejar hematomas, ante el argumento de Fernández de que ese motivo pudo haber originado la lesión. Aguirre afirmó que nunca le hizo tratamientos conocidos como "plasma rico en plaquetas" ni nada invasivo.

La esteticista contó que también atendió a Alberto Fernández, a quien le aplicó tratamientos para la piel y el pelo.

De manera posterior al episodio del hematoma en la cara, recordó que en otra ocasión la vio con un "hematoma en el brazo derecho". También que Yañez le dijo que el ex presidente "la llamaba a los gritos" en ocasiones.

Dijo que el ex presidente "era violento" y "no la dejaba hablar". "Qué feo es vivir con alguien que no te habla, no te saluda", refirió que le contó Yañez en una ocasión, luego de la foto de la fiesta de Olivos.

