La Asociación Argentina de Golf sobre el caso de la mujer que golpeó a otra con un palo en Pinamar: "Nunca tuvimos un caso así"

Ocho días después de la brutal agresión sufrida por Silvia Lopresti (61) en un campo de golf de Pinamar, la conmoción persiste. La víctima, quien se encontraba tomando mate con una amiga, fue atacada por Mariano Girini (62) y Celeste López (44), quienes la golpearon con palos de golf. La Justicia imputó a los agresores y el club Links de Pinamar, donde ocurrió el incidente, suspendió a la pareja, además de anunciar posibles medidas de la Asociación Argentina de Golf (AAG).

No hubo una postura oficial, pero desde la AAG, una fuente explicó a Clarín que nunca se habían enfrentado a un caso de tal magnitud: “Podemos actuar en episodios de trampa o ante un eventual doping, pero nunca vimos un caso así”, señalaron. En cuanto al club Links, su comunicado subrayó que los suspendidos quedarían suspendidos hasta que se contara con toda la información necesaria sobre el caso, tanto por parte de la AAG como de la Justicia: “Se ha tomado la decisión de suspender a estos jugadores hasta que contemos con toda la información sobre el caso y las medidas tomadas tanto por la AAG como por la Justicia”.

La víctima debió ser hospitalizada debido a las lesiones sufridas en la cabeza y el hombro izquierdo. Inició acciones legales por lesiones y discriminación, y la Fiscalía N°4 de Pinamar, a cargo de Juan Pablo Calderón, interviene en la causa. El caso está siendo investigado bajo la calificación de “lesiones leves”, y la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima fue dispuesta por el fiscal.

La AAG, por su parte, dejó en claro que no tiene competencia para prohibir el acceso de los agresores a otros campos de golf del país, ya que dichos clubes son privados y cada uno tiene su propio reglamento de admisión.

“Nosotros no nos pronunciamos, hasta el momento, porque a nuestra institución no ha llegado ningún expediente que requiriera alguna acción nuestra. No obstante, nunca hemos tenido un caso similar y no sabríamos qué medida podría tomarse ante un caso como este”, explicaron. Además, señalaron que no tienen la potestad de intervenir, ya que el conflicto debe ser resuelto internamente por el club y judicialmente por las autoridades competentes.

Cuando se le preguntó si podrían tomar alguna medida ética, respondieron que eso corresponde al club: “No sabemos si los agresores son jugadores aficionados. Si lo fueran y compitieran para el club, este podría pedir que se les retiren los puntos, pero la decisión de expulsarlos o sancionarlos es del club”. Sin embargo, añadieron que si los agresores fueran jugadores federados por el club Links, la AAG podría desvincularlos, pero siempre respetando las decisiones de cada club.

Rumores en las redes sociales

A pesar de los rumores que circulaban en las redes sociales sobre una posible prohibición de los agresores en todos los campos del país, la AAG fue clara: “Nosotros no nos expedimos sobre el caso, sobre ningún aspecto. Además, escapa absolutamente a nuestras potestades el poder prohibir -o permitir- el ingreso de tal o cual persona a tal o cual club”.

Este tipo de ataque, tan violento y fuera de lo común, representa un dilema inédito para la AAG, que se enfrenta a un panorama completamente nuevo. Según el club Links, que quedó a la espera de las medidas que se puedan tomar tanto desde la AAG como desde la Justicia, el caso sigue su curso judicial, sin embargo la AAG no se pronunciará hasta que el club emita su resolución.

La Justicia, por su parte, ha imputado a los agresores, pero aún no han declarado, aunque se los llamará a indagatoria. La calificación actual es "lesiones leves", y la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima se mantiene. Adriana D'Elía, amiga de Lo'Presti, relató al fiscal: “Le partió un palo de golf en el cuello”. Lo'Presti describió la agresión: “Había poca gente jugando, estaban estas dos personas que ya veíamos que tiraban la pelotita, de manera muy seguida, en dirección al lugar donde estábamos nosotras. A esa actitud llamativa continuaron insultos a los gritos, nos decían las peores cosas: ‘Negras de mierda, ratas del conurbano, váyanse adonde pertenecen’”.

Lo'Presti, quien tiene una propiedad en Pinamar, manifestó que no volverá hasta que se recupere completamente: “No volveré hasta que me recupere de salud y de ánimo, pero regresaré”. La víctima sigue con "síntomas" y en consulta con una psiquiatra, además de realizarse estudios médicos. “Estoy viva de milagro. Me pegó con el mango del palo, que es de grafito, si me llega a pegar con el pie del palo, con lo que se golpea a la pelotita, no estaría aquí. Saber eso, pensar eso, me tiene muy desanimada", concluyó Lo'Presti.

