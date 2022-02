La Matanza: querían darle un "susto" a la expareja de una compañera y lo mataron

Un hombre llamado Miguel Emilio Michelle fue asesinado en La Matanza por dos sicarios enviados por los compañeros de trabajo de su expareja que querían darle un "susto", luego de que ella se quebrara al confesar que sufría violencia de género por parte del fallecido. La fiscalía dispuso la detención de los cuatro hombres que habrían sido autores intelectuales del crimen.

El asesinato ocurrió el viernes 11 de febrero, en una vivienda ubicada en Ayacucho al 575, en la localidad bonaerense de La Tablada, en La Matanza. Previamente, según la hipótesis manejada por los investigadores, la expareja de Michelle habría contado a sus compañeros de una fábrica de mates y bombillas que el hombre la hostigaba. A partir de esto, uno de ellos le habría asegurado que mandarían a alguien para "asustarlo", informó Clarín.

Así fue como "Lito", como lo apodaban, fue sorprendido por dos hombres en moto que le dispararon cinco balazos en varias partes del cuerpo, entre ellas piernas y brazos. El hombre fue trasladado hasta el hospital Alberto Balestrini, en donde fue operado, aunque finalmente murió a raíz de la gravedad de las heridas recibidas.

Posteriormente, en el lugar del crimen se encontraron vainas de arma calibre 9 milímetros, y cuando se registraron las cámaras de seguridad de la zona se pudo ver a los asesinos, quienes huían en moto y de los que aún no hay rastro.

El hermano de la víctima: "No quisieron asustarlo, lo mataron"

En diálogo con Crónica TV, Adrián, el hermano de la víctima, contó cómo ocurrió el episodio que se cobró la vida de Miguel: "Mi hermano estaba comiendo un asado con amigos cuando una persona se bajó con el arma en la mano y preguntó por él. Ahí dijo que él era Emilio y lo mataron de cinco balazos. No quisieron asustarlo, lo mataron, mi hermano no se merecía eso".

Los sicarios que asesinaron a Michelle en la puerta de su domicilio.

"Cuando fui a ver a mi excuñada, ella tenía todo cerrado con cadenas y cuando salió, me dijo llorando: 'yo no mandé a matar a tu hermano'. Eso me sorprendió. Ella es una mentirosa", agregó Adrián, quien reveló que la expareja de Miguel está en una relación con uno de los coautores del asesinato, y sostuvo que el motivo del crimen era que Michelle dejara de reclamar con a la hija que tenía con la mujer.

Y concluyó asegurando: "Quien disparó no esta detenido, sólo fueron atrapados los asesinos intelectuales, pero son todos culpables. La ex mujer de mi hermano también es culpable. Si ella sabía que esto podía pasar, lo tendría que haber dicho".

Actualmente, el fiscal Marcos Borghi dispuso las detenciones de los cuatro sospechosos de ser coautores del delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".