Lanzan app para que las colectividades vendan sus productos gastronómicos

Uno de las actividades económicas más golpeadas desde que se implementó la cuarentena por la pandemia de COVID-19, fue la gastronomía. Si bien se implementaron diferentes medidas para mantener la actividad, tales como el delivery, el take a way o la instalación de mesas al aire libre, entre otras, las restricciones imposibilitaron el desarrollo normal de la actividad, al punto que varios comercios no pudieron mantenerse y bajaron las persianas.

Atento a estas circunstancias, y sobre todo teniendo en cuenta los productos gastronómicos que ofrecen de las diferentes colectividades que interactúan en el ámbito porteño, la Ciudad desarrolló una plataforma digital para que emprendedores de estas colectividades puedan vender sus productos por internet. El objetivo: potenciar la industria gastronómica y a los emprendedores de las colectividades, que solían vender sus productos en ferias y eventos masivos que, debido a la pandemia dejaron de hacerse y, en consecuencia, vieron ampliamente reducida su actividad comercial.

Desde ayer y por diez días, los vecinos podrán ingresar a la web de la Ciudad para encargar productos gastronómicos de 30 colectividades distintas, lo que permitirá sostener el trabajo de más de 50 instituciones. En este sentido, la Dirección General de Colectividades lanzó la app “Colectividades al Paso”, una plataforma en formato Vidriera Digital diseñada especialmente para que diversas asociaciones y emprendedores de las colectividades puedan vender la gastronomía típica de los países que representan.

Desde el sitio web http://www.buenosaires.gob.ar/Colectividadesalpaso los porteños podrán adquirir platos típicos de diferentes países a precios accesibles y con dos modalidades de entrega: Delivery o Take Away.

“Con esta propuesta buscamos crear una feria virtual que sirva de encuentro para que las colectividades puedan ofrecer sus productos a los vecinos de la Ciudad, que antes solían comercializarlos en distintos eventos, pero que en estos días no encuentran un lugar donde hacerlo porque la pandemia restringió esa posibilidad”, explicó Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.

Rodríguez Larreta, Acuña y Quirós definen regreso a clases a partir del lunes

Cómo funciona el sistema:

Una etapa de encargos, que ya empezó y será hasta el viernes 4 de junio, donde los interesados podrán realizar sus pedidos a las diferentes colectividades . Al ingresar se encontrarán con un listado de países, una vez seleccionado el país, se desplegarán las diferentes propuestas gastronómicas, cada una con menú que podrá incluir hasta tres opciones de platos . Al elegir la opción deseada, la plataforma derivará automáticamente al WhatsApp de cada emprendedor, quienes estarán disponibles en el horario de 10 a 21 hs . para tomar los pedidos que serán entregados posteriormente al cliente bajo la modalidad que acordada, durante la etapa de entregas.

. Al ingresar se encontrarán con un cada una con menú . Al elegir la opción deseada, . para tomar los pedidos que serán entregados posteriormente al cliente bajo la modalidad que acordada, durante la etapa de entregas. El proceso de compra se hará directamente entre clientes y emprendedores, la plataforma no dispondrá botones de pago ni acciones similares , ya que su función será servir como puente para que las partes interesadas puedan establecer una comunicación directa.

La posterior etapa será de entregas, los días subsiguientes, bajo modalidad delivery o take away, dependiendo la logística previamente anunciada por cada emprendedor o asociación de colectividades.

Se trata, definitiva, de un modelo de venta que fue usado desde el comienzo de la pandemia por emprendedores a nivel mundial, que encontraron en las plataformas web una alternativa para seguir comercializando sus productos.

En la Ciudad se adaptó esta práctica a la gastronomía de las colectividades, para que puedan mostrar sus emprendimientos y potenciar sus actividades. Mercedes Barbara, Directora General de Colectividades, anticipó que “esta es una primera experiencia que funcionará como prueba piloto, pero aspiramos a que se convierta en una iniciativa sostenida en el tiempo que nos permita mantener la actividad comercial de este importante rubro, que antes vivía de las ferias y los eventos masivos, pero ante la pandemia necesitamos mudarlo al plano virtual”.