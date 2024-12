Llega a Córdoba el mega evento e-Sports del año

En la última década, los eSports han experimentado un crecimiento explosivo a nivel global, capturando la atención de millones de personas. Lo que alguna vez se percibió como un simple pasatiempo ha evolucionado hacia una forma alternativa de deporte, con jugadores y equipos que adoptan hábitos y disciplinas comparables a los de los atletas tradicionales. Cada vez son más los que se suman a esta emocionante escena, lo que ha permitido la incorporación masiva de audiencias que abarcan desde fanáticos casuales hasta entusiastas apasionados y profesionales en el campo.

El programa eSports Córdoba nació como una iniciativa innovadora, con el objetivo de promover y consolidar el desarrollo de los deportes electrónicos en la provincia de Córdoba. Más allá de fomentar la competitividad, el programa busca establecer un marco que impulse estilos de vida saludables y disciplinas sostenibles para los jugadores. Esta iniciativa no solo busca el crecimiento de la escena de los eSports, sino también el bienestar integral de los jugadores, destacando la importancia de hábitos saludables, como el ejercicio físico, la alimentación balanceada, el descanso adecuado y la gestión del tiempo.

El 7 de diciembre se llevará a cabo en el Complejo Ferial de Córdoba una jornada única dedicada a los e-Sports, desde las 11 a 19 horas. Con entrada libre y gratuita, este evento reunirá a los mejores jugadores y a miles de fanáticos de los videojuegos en una experiencia de entretenimiento gaming sin precedentes.

El primer encuentro del año se realizó en Río Cuarto y el segundo en Villa María donde se vivieron jornadas competitivas destinadas a toda la familia.

Esta edición final contará con competencias presenciales de algunos de los videojuegos más populares del momento, como FIFA, Free Fire, League of Legends, Valorant, Minecraft, Gran Turismo 7, y Just Dance, entre otros. Además, se llevará a cabo un torneo exclusivo de League of Legends Femenino, destacando el crecimiento de la participación femenina en el ámbito competitivo de los videojuegos.

Más allá de las búsquedas por el título 2024, el evento ofrecerá una variada programación que incluirá espacios dedicados al K-Pop y un concurso de Cosplay, en el que los participantes podrán demostrar su creatividad y talento al recrear a sus personajes favoritos. Asimismo, se instalarán stands temáticos y habrá exposiciones de empresas de videojuegos locales, brindando la oportunidad de conocer las últimas tendencias tecnológicas del sector.

Los asistentes también podrán disfrutar de experiencias interactivas, como realidad virtual y una zona de juegos clásicos, que incluirá arcade, fútbol tenis y metegol. Como complemento, el evento contará con una variada oferta gastronómica, con food trucks que ofrecerán opciones para todos los gustos y edades.

Este evento se presenta como una excelente oportunidad para que los cordobeses y visitantes se sumen a la comunidad gamer y disfruten de una jornada de competencia y entretenimiento, con entrada libre y gratuita. Además, el programa tendrá, al igual que en todas las ediciones, un enfoque en la promoción del uso responsable de los videojuegos, con charlas especializadas que abordarán temas como la importancia de la actividad física, la nutrición y cómo equilibrar el tiempo de juego con otras actividades cotidianas.

