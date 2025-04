"Necesito un préstamo", dijo apenas entró al comercio ubicado sobre la calle General Paz al 5000, en el barrio Sargento Cabral, en la ciudad de Santa Fe. La joven que atendía, Valentina, creyó que se trataba de una broma y soltó una carcajada. Sin embargo, el tono del jubilado cambió de inmediato: “Esto es un robo”.

La sonrisa de la empleada se desdibujó cuando el hombre sacó un arma. Aunque no le apuntó directamente, comenzó a amenazarla con insistencia.

“Dame la plata, la necesito”, le rogó mientras aseguraba que hablaba en serio. A pesar de lo absurdo de la situación, no parecía dispuesto a irse sin el dinero.

“Dámela porque no voy a responder de mí”, agregó, nervioso pero determinado. Valentina, aún impactada, respondió: “No tengo nada, señor”.

El hombre no se dio por vencido. “¿Cómo no vas a tener? Dámela, por favor te lo pido”, insistió con tono suplicante. Finalmente, la joven accedió: “Es todo lo que tengo, es lo de los proveedores”, dijo mientras caminaba hacia a otra parte del local para entregarle el dinero.

Ante la presión del ladrón, la situación se tornó más tensa. Valentina comenzó a alzar la voz: “¡No me amenaces, no tengo! Andá y mirá. No me hagas poner nerviosa”, gritó, señalándole dónde podía verificar lo que decía.

En un momento de distracción del asaltante, la empleada aprovechó para correr hacia la puerta y escapar a la calle en busca de ayuda. El hombre huyó detrás de ella y logró llevarse un botín de $200.000.

“Yo salí corriendo para la verdulería a pedir ayuda. Los chicos lo siguieron, pero (el delincuente) entró en un pasillo de la calle Lavalle y se escapó”, relató luego Valentina al medio local Sol Play. También aseguró que no lo había visto nunca antes y que no creía que viviera en la zona.

NG/LT