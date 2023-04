Los ‘bookfluencers’ más seguidos en las redes llegan a la Feria del Libro

Los ‘bookfluencers’ tendrán un fuerte protagonismo en la tradicional Feria del Libro que se inauguró este jueves 27 de abril. En el mundo de las editoriales, estos jóvenes que se dedican a reseñar y difundir libros, leer poemas o generar debates literarios desde las redes sociales cobraron mucha relevancia en la industria a la hora de promocionar sus obras.

Según datos del sector, actualmente unos 4 mil jóvenes forman parte de esta movida que parece no tener techo. Desde sus plataformas digitales promueven diferentes actividades. A tal punto llegó esta movida, que no resultó extraño que editoriales de primer nivel convocaran en los últimos años a estos llamados ‘boookfluencers’ a dar charlas y hacer presentaciones de lanzamientos de sus publicaciones, entre otras actividades.

Atentos a esta movida, y luego de la concurrencia masiva de jóvenes en la edición anterior, este año los organizadores de la Feria Internacional del Libro profundizaron sus propuestas culturales enfocadas a este segmento mediante charlas, mesas redondas, lecturas y recitales poéticos.

El viernes 12 de mayo, por ejemplo, se llevará acabo el 7° Encuentro Internacional de Bookfluencers, en el que 28 referentes de este movimiento, compuesto por booktubers, bookstagrammers, tiktokers y bloggers, subirán al escenario e interacturán con el público.

“La movida juvenil empezó a crecer a partir de 2014, cuando comenzaron a reunirse bloggers y youtubers con sus autores favoritos. A partir de ese momento empezó a crecer cada día más y no paró nunca”, afirmó Cris Alemany, coordinadora de Actividades juveniles en la Feria del Libro.

El 1º de mayo, por ejemplo, Dewars Bracho, Anto Romano, Male Peña y Mariela Fernández participarán de la mesa redonda Acoso virtual, Hate y Redes. En la mesa Jóvenes x jóvenes: leer y escuchar a un par, participarán Agus Grimm Pitch, Almendra, Belbooks y Malelovesbooks.

Uno de los participantes de esta movida, Dewars Bracho, hizo un alto en sus ocupaciones y charló con PERFIL acerca de sus expectativas de esta movida literaria.

Desde que llegó desde Venezuela, más precisamente de Santa Bárbara de Zulia, su pueblo natal, Dewars no se perdió ninguna de las movidas juveniles que se organizaban en la FIL, al punto que llegó a convertirse en un activo colaborador de estas.

“Desde 2015 comparto mi entusiasmo por la lectura desde mi cuenta Hablando de Books. Primero lo hice desde mi cuenta de YouTube, ya que no había nadie que lo hiciera en mi país. Ahí encontré una veta para explorar, ya que veía youtubers de México, Colombia y de Argentina que lo hacían. Tras recibirme como diseñador gráfico, decido explorar más y comienzo a averiguar cómo llegar a la FIL en 2017. Con la ayuda de mis padres llegué a la feria, conocí el movimiento y no me fui más de la Argentina. Nunca imaginé que era tan grande este movimiento, por lo que decidí no volver a Venezuela. Encontré mi lugar en el mundo”, reseñó el joven de 26 años.

Fanático de clásicos juveniles como los Juegos del hambre, Bajo la misma estrella, Crepúsculo, eventos literarios sobre Cazadores de Sombras y literatura juvenil en general, Dewars se convirtió en un activo colaborador de las movidas juveniles de las siguientes ediciones de la feria. “Conocí a booktubers, instagramers, bloggers y tiktokers gracias a la oportunidad que me dieron desde la Fundación El Libro”, aseguró Dewars, quien tiene una activa participación en esa entidad.

“La literatura juvenil es muy amplia, y desde hace años ya no se circunscribe a una sola temática. Hay misterio, romances, policiales; mucha variedad. En particular, me gustan los libros de Cassandra Clare, mientras que entre los escritores argentinos, por ejemplo, soy fanático de Victoria Bayona, la autora de Casa de fieras”, puntualizó.

Quienes deseen descubrir o enterarse de las novedades que postea Dewars pueden seguirlo en https://www.instagram.com/hablandodebooks/ y en https://www.youtube.com/hablandodebooks.

Una de las ‘bookfluencers’ que harán su debut en esta edición de la Feria del Libro será Florencia Dapiaggi. En su caso particular lo hará de la mano de la Editorial Planeta, firma para la que reseña y difunde libros de poemas desde sus cuentas de Instagram y TikTok: @flordapiaggi.

El lunes 1º participará de una actividad –Consultorio Emocional– junto con Pame Stupia, Maxi Pizzicotti, Ludmila Ramis, Buera y Victoria Bayona.

En este caso, los ‘bookfluencers’ interactuarán con el público presente sobre diferentes situaciones de la vida en las que los jóvenes recomendarán libros.

Al igual que los demás ‘bookfluencers’, Florencia comenzó subiendo sus propios poemas a sus redes o hablando de peomarios para luego, pandemia mediante, comenzar a recitarlos.

“Es la primera vez que soy bookfluencer. Compartía mi poesía en mis cuentas de Instagram y Tik Tok. Ahí descubrí que los demás bookfluencers no hablaban de poesías. Si bien al prinicpio subía cosas mías, después comencé a subir los poemarios clásicos. Uno de los clásicos que siempre recomiendo es 43 Formas de cortarse el pelo, de Elvira Sastre”, concluyó la joven de 19 años.

Días, horarios y precios

La 47ª edicion de la Feria Internacional del Libro se inauguró el jueves y permanecerá abierta hasta el próximo lunes 15 de mayo. Tal como viene sucediendo en los últimos años, se desarrolla en el predio ferial de La Rural, en Palermo.

Respecto de sus horarios, desde la Fundación El Libro informan que de lunes a viernes funcionará de 14 a 22. En tanto que sábados, domingos y el lunes 1º de mayo funcionará de 13 a 22.

Hoy, por celebrarse la Noche de la Feria, el horario será de 13 a 24.

Respecto de los precios de las entradas, de lunes a jueves (excepto 1° de mayo) será de $ 800. Viernes, sábados, domingos y feriado, $ 1.200.

También habrá pases por tres visitas a un valor de $ 1.800 –exclusivo venta online–.

La entrada será gratis para los menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares ypersonas con discapacidad. Todos los días para docentes, quienes deberán presentar recibo de sueldo. También ingresarán gratis quienes sean portadores del Pase Cultural.