Luis Tagliapietra tras la denuncia por violencia de género: "Jamás le levanté un dedo a nadie"

Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan, habló tras haber sido denunciado por violencia de género por su novia. Aseguró que está “muy mal” y negó lo sucedido: dijo que "jamás le levantó un dedo a nadie, mucho menos a una mujer".

"Yo estoy muy mal. Primero quiero aclarar que yo siempre fui absolutamente solidario con todas las mujeres que sufren violencia, de hecho yo como abogado defiendo a alguna de ellas y siempre promoví la igualdad entre hombres y mujeres y jamás le levanté un dedo a nadie, mucho menos a una mujer", aseguró.

Tagliapietra explicó que se presentó de forma voluntaria en la fiscalía de género de San Isidro, donde declaró y aportó pruebas para demostrar su inocencia. El hecho, que habría sucedido el domingo pasado, fue dado a conocer por Nora, la madre de Bárbara Marcotegui, quien difundió por redes sociales las imágenes de su hija golpeada.

Denuncian por violencia de género al padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan

Sobre la relación entre ambos, el abogado sostuvo: “La realidad es que teníamos una relación que se fue complicando por celos irracionales por parte de ella". Y agregó: "Desde el mes de marzo me empezó a exigir que nos casemos. Yo le dije que no tenía ganas de volverme a casar, yo soy divorciado, y ahí llegó el conflicto", dijo.

"Empezó a celarme, me revisaba el celular, el correo electrónico", explicó Tagliapietra en el programa Hola Chiche.

De acuerdo a la denuncia radicada en San Isidro, la mujer había encontrado mensajes en el teléfono de Tagliapietra y decidió retirarse del lugar hacia la casa de su madre. Más tarde regresó a la casa que comparte con el abogado para buscar medicamentos: ahí es cuando comienza la pelea y ella termina siendo golpeada, según denunció Marcotegui.

La versión del abogado es diferente: dijo que ella lo despertó a los gritos y golpes a las 8:30 de la mañana luego de revisarle el celular y afirma que Marcotegui vio un mail que no le gustó, “se puso violenta y lo golpeó”. "Quiero ser muy delicado con esto porque, más allá de lo que hizo, yo la quiero como persona y no la quiero ni atacar ni nada por el estilo", dijo Tagliapietra.

La denuncia de Bárbara Marcotegui

"Tuve miedo por mi vida, me arrinconó en el piso y después no quería dejarme salir de la casa. Finalmente pude escapar y me ayudó una vecina", dijo a PERFIL Bárbara Marcotegui y señaló que esta no fue la primera vez sino que el abogado solía violentarla con frecuencia, en especial bajo los efectos del alcohol, pero hasta el momento no había dejado marcas, según denunció.

"Él (Tagliapietra) es alcohólico y se pone agresivo cuando toma, eso lo pueden constatar hasta sus hijos", agregó.

Hoy es un día triste y de mucha importancia

La pareja de mi hija Luis Tagliapietra padre de uno de los 44 del Ara San Juan

Así dejo a mi hija pic.twitter.com/S1g2Sy4bMW — Nora (@monicaoram14) July 25, 2021

De esta manera, Nora, la mamá de Marcotegui, contó que ya realizaron la denuncia penal en la comisaría de la mujer y fue derivada al juzgado de San Isidro, partido del norte del Gran Buenos Aires donde la pareja convivía desde principios del 2020.

"Ahora le aparecieron moretones en el otro ojo, la verdad como madre estoy devastada. Ayer le dije que fuera a arreglar las cosas con su pareja y volvió así", dijo la suegra de Tagliapietra a PERFIL y agregó que ya está en proceso el pedido de una perimetral.

ag / ds