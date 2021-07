Denuncian por violencia de género al padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan

El abogado penalista Luis Tagliapietra, el padre de uno de los fallecidos tripulantes del ARA San Juan, fue denunciado por violencia de género este domingo 25 de julio por parte de su suegra, quien difundió las imágenes del rostro de su hija en las redes sociales. El abogado aseguró que se trata de una "denuncia falsa" por los "celos irracionales" de su pareja y que las "lesiones de la mujer fueron autoinfligidas".

"Hoy es un día triste y de mucha importancia. La pareja de mi hija, Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 del Ara San Juan, así dejo a mi hija", publicó en su cuenta deTwitter la suegra del abogado junto con varias imágenes del rostro desfigurado de su hija Bárbara Marcotegui que se viralizaron rápidamente. Según la denunciante, las lesiones fueron causadas por el letrado conocido por ser el querellante en la causa del hundimiento del submarino en 2017, a quien luego acusó de haberle mandado mensajes amenazantes. Por su lado, el abogado afirmó tener pruebas de que se trata de una "falsa denuncia".

"Tuve miedo por mi vida, me arrinconó en el piso y después no quería dejarme salir de la casa. Finalmente pude escapar y me ayudó una vecina", dijo a PERFIL Bárbara Marcotegui y señaló que esta no fue la primera vez sino que el abogado solía violentarla con frecuencia, en especial bajo los efectos del alcohol, pero hasta el momento no había dejado marcas, según denunció. "Él (Tagliapietra) es alcohólico y se pone agresivo cuando toma, eso lo pueden constatar hasta sus hijos", agregó.

Asimismo, la mujer de 34 años relató que en esta ocasión, luego de una discusión suscitada por unos mensajes que encontró en el teléfono del hombre, se fue de la casa hacia lo de su madre y luego regresó en busca de medicamentos, cuando ocurrió el hecho que le dejó el rostro deformado.

Hoy es un día triste y de mucha importancia

La pareja de mi hija Luis Tagliapietra padre de uno de los 44 del Ara San Juan

Así dejo a mi hija pic.twitter.com/S1g2Sy4bMW — Nora (@monicaoram14) July 25, 2021

De esta manera, Nora, la mamá de Marcotegui, contó que ya realizaron la denuncia penal en la comisaría de la mujer y fue derivada al juzgado de San Isidro, partido del norte del Gran Buenos Aires donde la pareja convivía desde principios del 2020. "Ahora le aparecieron moretones en el otro ojo, la verdad como madre estoy devastada. Ayer le dije que fuera a arreglar las cosas con su pareja y volvió así", dijo la suegra de Tagliapietra a PERFIL y agregó que ya está en proceso el pedido de una perimetral.

“Se realizó la denuncia pertinente en el juzgado de San Isidro. Yo como mamá no lo 'escrache' si no que lo denuncié en las redes por la impotencia de ver el rostro desfigurado”, publicó la mujer en la red social del pajarito en donde decenas de usuarios le mostraron su apoyo.

La palabra de Luis Tagliapietra ante las acusaciones de violencia de género

Por su parte, Tagliapietra contó a PERFIL que en la tarde del domingo se presentó ante la Justicia de manera espontánea ya que no había sido notificado sobre la denuncia sino que se enteró a través de las redes sociales. De esta manera, no solo declaró ante la fiscal especialista en género Laura Zyseskind sino que también presentó las pruebas, entre ellas chats de WhatsApp y videos de cámaras de seguridad, con las que buscará demostrar que se trata de una denuncia falsa a partir de una relación conflictiva de pareja ligada a los supuestos "celos irracionales" de Marcotegui, con quien estaba en pareja desde hacía tres años.

“Nos tendríamos que haber separado hace mucho. Yo tuve que contenerme de mandarle un beso por WhatsApp a una persona que quiero para que ella (Marcotegui) no se lo tome a mal dado que me revisaba el celular frecuentemente”, señaló el abogado penalista y agregó que su pareja lo había amenazado una vez con hacerle una falsa denuncia. Según su versión, las lesiones de la mujer fueron autoinfligidas contra una mesa el pasado sábado luego de una discusión.

"No es la primera vez que me hace una escena. La última fue el pasado mes de marzo, una noche le dio un ataque de celos luego de revisar mi celular mientras yo me duchaba. Empezó a los gritos y me pegó dos cachetadas", se defendió Tagliapietra quien tiene tres hijos, entre ellos Alejandro, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, y quien había invitado a vivir a su casa en San Isidro a Marcotegui y sus dos hijos en enero del 2020, quien en ese momento vivía con su madre Nora.

Tras el reporte del hundimiento del submarino ARA San Juan el 15 de noviembre 2017, Luis Tagliapietra fue uno de los familiares de los tripulantes que mayor relevancia pública adquirió tras encabezar la búsqueda del submarino en altamar junto a la Armada y una comitiva que incluyó la colaboración de 19 países. Es el padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra.

Además de ser querellante en la causa judicial por el hundimiento del buque, es autor del libro "La búsqueda del ARA San Juan", en el que relató los detalles de sus vivencias en torno a la incansable pesquisa de los restos del submarino que llevaba 44 tripulantes y fue finalmente hallado el 17 de noviembre de 2018.

